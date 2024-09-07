Сили ППО збили 58 дронів під час атаки РФ на Україну

На нашу територію ворожі БпЛА (попередньо на кшталт "Шахед") почали залітати ще до опівночі, з різних напрямків. До Києва впритул дрони дісталися близько третьої ночі. Оголошена повітряна тривога в столиці тривала всього 18 хвилин. Але за цей час над Києвом гучно працювала протиповітряна оборона, — розповів він.