Сили ППО збили 58 дронів під час атаки РФ на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО збили 58 дронів під час атаки РФ на Україну

Повітряні Сили ЗСУ
ППО
Read in English

Уночі 7 вересня армія Росії атакувала мирні українські міста та села 67 ударними безпілотниками. Більшість з них вдалося знищити.

Головні тези:

  • Завдяки ефективній роботі сил ППО було збито 58 ударних російських безпілотників.
  • У Києві сили ППО успішно захистили столицю від нової атаки РФ.
  • Згідно з останніми даними, ніхто не постраждав.

Сили ППО відзвітували про результати роботи

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, для нового нападу ворог використав ударні БпЛА типу «Shahed» (райони пусків — Курськ, Єйськ — РФ, Чауда — Крим).

Згідно з останніми даними, йдеться про 67 російських дронів.

До нового повітряного бою Україна залучила авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи підрозділи РЕБ Сил оборони України. Вдалося успішно знищити 58 ударних БпЛА.

6 безпілотників — вийшли з підконтрольного повітряного простору України, полетівши у напрямку Росії, білорусі та тимчасово окупованої Луганщини. Ще три ворожі БпЛА локаційно втрачені на території України (імовірно упали під впливом засобів РЕБ), — йдеться в повідомленні.

Варто також зазначити, що сили ППО збивали ворожі дрони у Вінницькій, Рівненській, Хмельницькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Херсонській та Полтавській областях.

Фото: facebook.com/kpszsu

Атака дронів на Київ — що відомо

Уночі 7 вересня сили ППО змогли знищити всі російські безпілотники, які намагалися дістатися Києва.

Про це повідомив начальник Київської МВА Сергій Попко.

На нашу територію ворожі БпЛА (попередньо на кшталт "Шахед") почали залітати ще до опівночі, з різних напрямків. До Києва впритул дрони дісталися близько третьої ночі. Оголошена повітряна тривога в столиці тривала всього 18 хвилин. Але за цей час над Києвом гучно працювала протиповітряна оборона, — розповів він.

За словами Сергія Попка, внаслідок атаки російських ударних дронів в Печерському районі зафіксовано падіння уламків за чотирма різним адресами.

Окрім того, спалахнув вогонь на відкритій місцевості, на площі 50 м2 і його вже ліквідовано.

Згідно з останніми даними, у столиці ніхто не постраждав.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ використовує нову тактику під час атак на Харківщині
Артилерія ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Атака РФ на Павлоград ― загинув цивільний, багато постраждалих
Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Наслідки атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Атака РФ на Павлоград. Кількість постраждалих стрімко зросла
МВС України
Павлоград

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?