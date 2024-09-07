Сили ППО збили 58 дронів під час атаки РФ на Україну

Уночі 7 вересня армія Росії атакувала мирні українські міста та села 67 ударними безпілотниками. Більшість з них вдалося знищити.
Головні тези:
- Завдяки ефективній роботі сил ППО було збито 58 ударних російських безпілотників.
- У Києві сили ППО успішно захистили столицю від нової атаки РФ.
- Згідно з останніми даними, ніхто не постраждав.
Сили ППО відзвітували про результати роботи
Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, для нового нападу ворог використав ударні БпЛА типу «Shahed» (райони пусків — Курськ, Єйськ — РФ, Чауда — Крим).
Згідно з останніми даними, йдеться про 67 російських дронів.
До нового повітряного бою Україна залучила авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи підрозділи РЕБ Сил оборони України. Вдалося успішно знищити 58 ударних БпЛА.
Варто також зазначити, що сили ППО збивали ворожі дрони у Вінницькій, Рівненській, Хмельницькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Херсонській та Полтавській областях.
Атака дронів на Київ — що відомо
Уночі 7 вересня сили ППО змогли знищити всі російські безпілотники, які намагалися дістатися Києва.
Про це повідомив начальник Київської МВА Сергій Попко.
За словами Сергія Попка, внаслідок атаки російських ударних дронів в Печерському районі зафіксовано падіння уламків за чотирма різним адресами.
Окрім того, спалахнув вогонь на відкритій місцевості, на площі 50 м2 і його вже ліквідовано.
Згідно з останніми даними, у столиці ніхто не постраждав.
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