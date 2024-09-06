Атака РФ на Павлоград. Кількість постраждалих стрімко зросла
Категорія
Україна
Дата публікації

Атака РФ на Павлоград. Кількість постраждалих стрімко зросла

МВС України
Павлоград
Read in English

Кількість постраждалих у Павлограді Дніпропетровської області через російський ракетний удар зросла до 58 людей. У місті продовжуються аварійно-рятувальні роботи.

Головні тези:

  • Кількість постраждалих у Павлограді через ракетний удар РФ зросла до 58 осіб, серед них є діти.
  • Аварійно-рятувальні роботи в місті тривають, зазначено пошкодження на підприємствах та багатоповерхівках.
  • Дніпропетровська ОВА організовує Пункти незламності та підвіз води для допомоги постраждалим в Павлограді.
  • Триває ліквідація наслідків та фіксація побитого після ракетної атаки армії РФ на місто.
  • Наразі у лікарні перебувають постраждалі в важкому стані, в тому числі діти, відомо про одного загиблого внаслідок атаки.

У Павлограді зросла кількість постраждалих від ракетного удару РФ

До 55 зросла кількість постраждалих у Павлограді внаслідок російської атаки. Загинула 1 людина.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ.

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Павлоград після ракетного удару РФ

Росіяни завдали ракетного удару по Павлограду п’ятьма балістичними ракетами типу “Іскандер-М”/KN-23 із Воронезької та Ростовської областей РФ.

Керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розказав, що троє поранених з Павлограда знаходяться у важкому стані в лікарні: це чоловіки 30, 68 та 69 років.

Неповнолітніх серед постраждалих вже 5. Загалом потерпілих – 58. У них рвані та різані рани, переломи, забої, черепно-мозкові травми. У місті внаслідок ракетних ударів є пошкодження на декількох підприємствах. Понівечено більше 30 багатоповерхівок, дитячий садочок та 27 магазинів. Знищене авто, ще 2 побиті.

Сергій Лисак

Сергій Лисак

Керівник Дніпропетровської ОВА

Аби допомогти людям, розгорнуті Пункти незламності. Організовано підвіз води. Триває ліквідація наслідків і фіксація побитого.

Що відомо про наслідки атаки армії РФ на Павлоград

За інформацією керівника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, в Павлограді вже 30 постраждалих внаслідок злочинної атаки окупаційної армії РФ, серед яких і діти. 

30 постраждалих у Павлограді. Троє з них — діти. Окрім 9-річної дівчинки, через ракетну атаку на місто потерпіли хлопці 11 та 4 років, — зазначає Лисак.

Представники Дніпропетровської ОВА зазначають, що наразі у лікарні у важкому стані перебувають двоє постраждалих.

Відомо про одного загиблого, а також пожежі, спровоковані атакою РФ на Павлоград.

В одній з багатоповерхівок горіла квартира. Вогонь надзвичайники приборкали та врятували п'ятьох людей, — повідомляє Лисак.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Обстріл Павлограда може спричинити екологічну катастрофу в сусідніх областях
Обстріл Павлограда може спричинити екологічну катастрофу в сусідніх областях
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ атакувала Харків і Павлоград — є загиблі та постраждалі
обстріл
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Атака РФ на Павлоград ― загинув цивільний, багато постраждалих
Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Наслідки атаки РФ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?