Атака РФ на Павлоград. Кількість постраждалих стрімко зросла

Кількість постраждалих у Павлограді Дніпропетровської області через російський ракетний удар зросла до 58 людей. У місті продовжуються аварійно-рятувальні роботи.

У Павлограді зросла кількість постраждалих від ракетного удару РФ

До 55 зросла кількість постраждалих у Павлограді внаслідок російської атаки. Загинула 1 людина.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ.

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Павлоград після ракетного удару РФ

Росіяни завдали ракетного удару по Павлограду п’ятьма балістичними ракетами типу “Іскандер-М”/KN-23 із Воронезької та Ростовської областей РФ.

Керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розказав, що троє поранених з Павлограда знаходяться у важкому стані в лікарні: це чоловіки 30, 68 та 69 років.

Неповнолітніх серед постраждалих вже 5. Загалом потерпілих – 58. У них рвані та різані рани, переломи, забої, черепно-мозкові травми. У місті внаслідок ракетних ударів є пошкодження на декількох підприємствах. Понівечено більше 30 багатоповерхівок, дитячий садочок та 27 магазинів. Знищене авто, ще 2 побиті. Сергій Лисак Керівник Дніпропетровської ОВА

Аби допомогти людям, розгорнуті Пункти незламності. Організовано підвіз води. Триває ліквідація наслідків і фіксація побитого.

Що відомо про наслідки атаки армії РФ на Павлоград

За інформацією керівника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, в Павлограді вже 30 постраждалих внаслідок злочинної атаки окупаційної армії РФ, серед яких і діти.

30 постраждалих у Павлограді. Троє з них — діти. Окрім 9-річної дівчинки, через ракетну атаку на місто потерпіли хлопці 11 та 4 років, — зазначає Лисак.

Представники Дніпропетровської ОВА зазначають, що наразі у лікарні у важкому стані перебувають двоє постраждалих.

Відомо про одного загиблого, а також пожежі, спровоковані атакою РФ на Павлоград.