Атака РФ на Павлоград. Кількість постраждалих стрімко зросла

Кількість постраждалих у Павлограді Дніпропетровської області через російський ракетний удар зросла до 58 людей. У місті продовжуються аварійно-рятувальні роботи.
Головні тези:
- Кількість постраждалих у Павлограді через ракетний удар РФ зросла до 58 осіб, серед них є діти.
- Аварійно-рятувальні роботи в місті тривають, зазначено пошкодження на підприємствах та багатоповерхівках.
- Дніпропетровська ОВА організовує Пункти незламності та підвіз води для допомоги постраждалим в Павлограді.
- Триває ліквідація наслідків та фіксація побитого після ракетної атаки армії РФ на місто.
- Наразі у лікарні перебувають постраждалі в важкому стані, в тому числі діти, відомо про одного загиблого внаслідок атаки.
У Павлограді зросла кількість постраждалих від ракетного удару РФ
До 55 зросла кількість постраждалих у Павлограді внаслідок російської атаки. Загинула 1 людина.
Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ.
Аварійно-рятувальні роботи тривають.
Росіяни завдали ракетного удару по Павлограду п’ятьма балістичними ракетами типу “Іскандер-М”/KN-23 із Воронезької та Ростовської областей РФ.
Керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розказав, що троє поранених з Павлограда знаходяться у важкому стані в лікарні: це чоловіки 30, 68 та 69 років.
Аби допомогти людям, розгорнуті Пункти незламності. Організовано підвіз води. Триває ліквідація наслідків і фіксація побитого.
Що відомо про наслідки атаки армії РФ на Павлоград
За інформацією керівника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, в Павлограді вже 30 постраждалих внаслідок злочинної атаки окупаційної армії РФ, серед яких і діти.
30 постраждалих у Павлограді. Троє з них — діти. Окрім 9-річної дівчинки, через ракетну атаку на місто потерпіли хлопці 11 та 4 років, — зазначає Лисак.
Представники Дніпропетровської ОВА зазначають, що наразі у лікарні у важкому стані перебувають двоє постраждалих.
Відомо про одного загиблого, а також пожежі, спровоковані атакою РФ на Павлоград.
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