Атака РФ на Павлоград. Число пострадавших стремительно возросло

Число пострадавших в Павлограде Днепропетровской области из-за российского ракетного удара возросло до 58 человек. В городе продолжаются аварийно-спасательные работы.
Главные тезисы
- Число пострадавших в Павлограде возросло до 58 человек после ракетного удара Российской Федерации.
- Аварийно-спасательные работы продолжаются, организована помощь для пострадавших, включая подвоз воды.
- Ликвидация последствий атаки и фиксация ущерба на местах ведутся, в больнице находятся пострадавшие в тяжелом состоянии, в том числе дети.
- Известно о погибшем и нанесенных ущербах на предприятиях и жилых зданиях после ракетной атаки РФ на город.
- Руководитель Днепропетровской ОВА сообщил о состоянии раненых и детях среди пострадавших, срочно оказывается необходимая помощь.
В Павлограде возросло количество пострадавших от ракетного удара РФ
До 55 выросло количество пострадавших в Павлограде в результате российской атаки. Погиб 1 человек.
Об этом сообщило Министерство внутренних дел.
Аварийно-спасательные работы продолжаются.
Россияне нанесли ракетный удар по Павлограду пятью баллистическими ракетами типа "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской и Ростовской областей РФ.
Руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал, что трое раненых из Павлограда находятся в тяжелом состоянии в больнице: это мужчины 30, 68 и 69 лет.
Чтобы помочь людям, развернуты Пункты несокрушимости. Организован подвоз воды. Идет ликвидация последствий российской атаки.
Что известно о последствиях атаки армии РФ на Павлоград
По информации руководителя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, в Павлограде уже 30 пострадавших в результате преступной атаки оккупационной армии РФ, среди которых и дети.
30 пострадавших в Павлограде. Трое из них — дети. Кроме 9-летней девочки из-за ракетной атаки на город пострадали ребята 11 и 4 лет, — отмечает Лысак.
Представители Днепропетровской ОВА отмечают, что в больнице в тяжелом состоянии находятся двое пострадавших.
Известно об одном погибшем, а также пожарах, спровоцированных атакой РФ на Павлоград.
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