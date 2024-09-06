Атака РФ на Павлоград. Число пострадавших стремительно возросло
Категория
Украина
Дата публикации

Атака РФ на Павлоград. Число пострадавших стремительно возросло

МВД Украины
Павлоград
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Число пострадавших в Павлограде Днепропетровской области из-за российского ракетного удара возросло до 58 человек. В городе продолжаются аварийно-спасательные работы.

Главные тезисы

  • Число пострадавших в Павлограде возросло до 58 человек после ракетного удара Российской Федерации.
  • Аварийно-спасательные работы продолжаются, организована помощь для пострадавших, включая подвоз воды.
  • Ликвидация последствий атаки и фиксация ущерба на местах ведутся, в больнице находятся пострадавшие в тяжелом состоянии, в том числе дети.
  • Известно о погибшем и нанесенных ущербах на предприятиях и жилых зданиях после ракетной атаки РФ на город.
  • Руководитель Днепропетровской ОВА сообщил о состоянии раненых и детях среди пострадавших, срочно оказывается необходимая помощь.

В Павлограде возросло количество пострадавших от ракетного удара РФ

До 55 выросло количество пострадавших в Павлограде в результате российской атаки. Погиб 1 человек.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел.

Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Павлоград после ракетного удара РФ

Россияне нанесли ракетный удар по Павлограду пятью баллистическими ракетами типа "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской и Ростовской областей РФ.

Руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал, что трое раненых из Павлограда находятся в тяжелом состоянии в больнице: это мужчины 30, 68 и 69 лет.

Несовершеннолетних среди пострадавших уже 5. В общей сложности пострадавших — 58. У них рваные и резаные раны, переломы, ушибы, черепно-мозговые травмы. В городе в результате ракетных ударов есть повреждения на нескольких предприятиях. Изуродовано более 30 многоэтажек, детский сад и 27 магазинов. Уничтожены авто, еще 2 избиты.

Сергей Лысак

Сергей Лысак

Руководитель Днепропетровской ОВА

Чтобы помочь людям, развернуты Пункты несокрушимости. Организован подвоз воды. Идет ликвидация последствий российской атаки.

Что известно о последствиях атаки армии РФ на Павлоград

По информации руководителя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, в Павлограде уже 30 пострадавших в результате преступной атаки оккупационной армии РФ, среди которых и дети.

30 пострадавших в Павлограде. Трое из них — дети. Кроме 9-летней девочки из-за ракетной атаки на город пострадали ребята 11 и 4 лет, — отмечает Лысак.

Представители Днепропетровской ОВА отмечают, что в больнице в тяжелом состоянии находятся двое пострадавших.

Известно об одном погибшем, а также пожарах, спровоцированных атакой РФ на Павлоград.

В одной из многоэтажек горела квартира. Огонь чрезвычайники укротили и спасли пять человек, — сообщает Лысак.

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