Атака РФ на Павлоград. Число пострадавших стремительно возросло

Число пострадавших в Павлограде Днепропетровской области из-за российского ракетного удара возросло до 58 человек. В городе продолжаются аварийно-спасательные работы.

В Павлограде возросло количество пострадавших от ракетного удара РФ

До 55 выросло количество пострадавших в Павлограде в результате российской атаки. Погиб 1 человек.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел.

Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Павлоград после ракетного удара РФ

Россияне нанесли ракетный удар по Павлограду пятью баллистическими ракетами типа "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской и Ростовской областей РФ.

Руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал, что трое раненых из Павлограда находятся в тяжелом состоянии в больнице: это мужчины 30, 68 и 69 лет.

Несовершеннолетних среди пострадавших уже 5. В общей сложности пострадавших — 58. У них рваные и резаные раны, переломы, ушибы, черепно-мозговые травмы. В городе в результате ракетных ударов есть повреждения на нескольких предприятиях. Изуродовано более 30 многоэтажек, детский сад и 27 магазинов. Уничтожены авто, еще 2 избиты. Сергей Лысак Руководитель Днепропетровской ОВА

Чтобы помочь людям, развернуты Пункты несокрушимости. Организован подвоз воды. Идет ликвидация последствий российской атаки.

Что известно о последствиях атаки армии РФ на Павлоград

По информации руководителя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, в Павлограде уже 30 пострадавших в результате преступной атаки оккупационной армии РФ, среди которых и дети.

30 пострадавших в Павлограде. Трое из них — дети. Кроме 9-летней девочки из-за ракетной атаки на город пострадали ребята 11 и 4 лет, — отмечает Лысак.

Представители Днепропетровской ОВА отмечают, что в больнице в тяжелом состоянии находятся двое пострадавших.

Известно об одном погибшем, а также пожарах, спровоцированных атакой РФ на Павлоград.