Силы ПВО сбили 58 дронов во время атаки РФ на Украину

Ночью 7 сентября армия России атаковала мирные украинские города и села 67 ударными беспилотниками. Большинство из них удалось уничтожить.
Главные тезисы
- Благодаря эффективной работе сил ПВО было сбито 58 ударных российских беспилотников.
- В Киеве силы ПВО успешно защитили столицу от новой атаки РФ.
- Согласно последним данным, никто не пострадал.
Силы ПВО отчитались о результатах работы
Как сообщают Воздушные силы ВСУ, для нового нападения враг использовал ударные БПЛА типа Shahed (районы пусков — Курск, Ейск — РФ, Чауда — Крым).
Согласно последним данным, речь идет о 67 российских дронах.
К новому воздушному бою Украина привлекла авиацию, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы подразделения РЭБ Сил обороны Украины. Удалось успешно уничтожить 58 ударных БПЛА.
Следует также отметить, что силы ПВО сбивали вражеские дроны в Винницкой, Ровенской, Хмельницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Херсонской и Полтавской областях.
Атака дронов на Киев — что известно
Ночью 7 сентября силы ПВО смогли уничтожить все российские беспилотники, пытавшиеся добраться до Киева.
Об этом сообщил начальник Киевской МВА Сергей Попко.
По словам Сергея Попко, в результате атаки российских ударных дронов в Печерском районе зафиксировано падение обломков по четырем разным адресам.
Кроме того, вспыхнул огонь на открытой местности, на площади 50 м2 и уже ликвидирован.
Согласно последним данным, в столице никто не пострадал.
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