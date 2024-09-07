Силы ПВО сбили 58 дронов во время атаки РФ на Украину

Ночью 7 сентября армия России атаковала мирные украинские города и села 67 ударными беспилотниками. Большинство из них удалось уничтожить.

Силы ПВО отчитались о результатах работы

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, для нового нападения враг использовал ударные БПЛА типа Shahed (районы пусков — Курск, Ейск — РФ, Чауда — Крым).

Согласно последним данным, речь идет о 67 российских дронах.

К новому воздушному бою Украина привлекла авиацию, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы подразделения РЭБ Сил обороны Украины. Удалось успешно уничтожить 58 ударных БПЛА.

6 беспилотников — вышли из подконтрольного воздушного пространства Украины, улетев в направлении России, Беларуси и временно оккупированной Луганщины. Еще три вражеских БПЛА локационно потеряны на территории Украины (вероятно упали под влиянием средств РЭБ), — сказано в сообщении. Поделиться

Следует также отметить, что силы ПВО сбивали вражеские дроны в Винницкой, Ровенской, Хмельницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Херсонской и Полтавской областях.

Фото: facebook.com/kpszsu

Атака дронов на Киев — что известно

Ночью 7 сентября силы ПВО смогли уничтожить все российские беспилотники, пытавшиеся добраться до Киева.

Об этом сообщил начальник Киевской МВА Сергей Попко.

На нашу территорию вражеские БПЛА (предварительно типа "Шахед") начали залетать еще до полуночи, с разных направлений. К Киеву вплотную дроны добрались около трех ночи. Объявленная воздушная тревога в столице продолжалась всего 18 минут. Но за это время над Киевом громко работала противовоздушная оборона, — рассказал он. Поделиться

По словам Сергея Попко, в результате атаки российских ударных дронов в Печерском районе зафиксировано падение обломков по четырем разным адресам.

Кроме того, вспыхнул огонь на открытой местности, на площади 50 м2 и уже ликвидирован.