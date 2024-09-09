Сили ППО збили шість "шахедів" та дві ракети під час атаки РФ на Україну

9 вересня російські війська атакували Україну трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 і 8 дронами. Повітряним силам вдалося збити дві та 6 ударних БпЛА.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як зазначається, російські війська атакували Україну трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору Курської області та окупованої Донеччини і 8-ма ударними БпЛА типу "Shahed" з Курська.

Силам протиповітряної оборони вдалося збити дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 6 ударних БпЛА.

Повідомляється, що два ворожі безпілотники локаційно втрачені на території України (імовірно упали під впливом засобів РЕБ). Також, внаслідок активної протидії, одна із ракет Х-59/69 не досягла своєї цілі.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Сумській та Дніпропетровській областях.

Росія намагалася атакувати Київ “шахедами” 9 вересня

Як повідомили в КМВА, 9 вересня російська армія знову застосувала проти Києва ударні БпЛА, попередньо типу Shahed, запущені з території Курської області.

На місто дрони заходили після опівночі кількома хвилями.

Силами та засобами ППО всі російські ударні дрони, які загрожували Києву, були знищені на підступах до столиці. Попередньо, в місті без руйнувань та потерпілих.