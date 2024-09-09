Сили ППО збили шість "шахедів" та дві ракети під час атаки РФ на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО збили шість "шахедів" та дві ракети під час атаки РФ на Україну

Повітряні Сили ЗСУ
Сили ППО збили шість "шахедів" та дві ракети під час атаки РФ на Україну
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9 вересня російські війська атакували Україну трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 і 8 дронами. Повітряним силам вдалося збити дві та 6 ударних БпЛА.

Головні тези:

  • 9 вересня російські війська атакували Україну керованими ракетами та дронами.
  • Повітряним силам вдалося збити дві ракети та 6 ударних безпілотників.
  • Захист виконувався у Київській, Черкаській, Сумській та Дніпропетровській областях.
  • На підступах до Києва російські ударні дрони були знищені, уникнуто руйнувань та потерпілих.
  • Начальник КМВА Сергій Попко закликав громадян бути уважними та дотримуватися правил безпеки.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як зазначається, російські війська атакували Україну трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору Курської області та окупованої Донеччини і 8-ма ударними БпЛА типу "Shahed" з Курська.

Силам протиповітряної оборони вдалося збити дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 6 ударних БпЛА.

Повідомляється, що два ворожі безпілотники локаційно втрачені на території України (імовірно упали під впливом засобів РЕБ). Також, внаслідок активної протидії, одна із ракет Х-59/69 не досягла своєї цілі.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Сумській та Дніпропетровській областях.

Росія намагалася атакувати Київ “шахедами” 9 вересня

Як повідомили в КМВА, 9 вересня російська армія знову застосувала проти Києва ударні БпЛА, попередньо типу Shahed, запущені з території Курської області.

На місто дрони заходили після опівночі кількома хвилями.

Силами та засобами ППО всі російські ударні дрони, які загрожували Києву, були знищені на підступах до столиці. Попередньо, в місті без руйнувань та потерпілих.

Як ви бачите — майже щоночі у нас є тривоги. Тривоги повʼязані із реальними загрозами! Тому прошу вас завжди відповідально ставитися до оголошення небезпек, не нехтувати правилами і завжди користуватися укриттями. Бережіть себе!, — звернувся до киян начальник КМВА Сергій Попко.

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