Сили ППО збили шість "шахедів" та дві ракети під час атаки РФ на Україну

9 вересня російські війська атакували Україну трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 і 8 дронами. Повітряним силам вдалося збити дві та 6 ударних БпЛА.
Головні тези:
- 9 вересня російські війська атакували Україну керованими ракетами та дронами.
- Повітряним силам вдалося збити дві ракети та 6 ударних безпілотників.
- Захист виконувався у Київській, Черкаській, Сумській та Дніпропетровській областях.
- На підступах до Києва російські ударні дрони були знищені, уникнуто руйнувань та потерпілих.
- Начальник КМВА Сергій Попко закликав громадян бути уважними та дотримуватися правил безпеки.
У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну
Як зазначається, російські війська атакували Україну трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору Курської області та окупованої Донеччини і 8-ма ударними БпЛА типу "Shahed" з Курська.
Силам протиповітряної оборони вдалося збити дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 6 ударних БпЛА.
Повідомляється, що два ворожі безпілотники локаційно втрачені на території України (імовірно упали під впливом засобів РЕБ). Також, внаслідок активної протидії, одна із ракет Х-59/69 не досягла своєї цілі.
Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Сумській та Дніпропетровській областях.
Росія намагалася атакувати Київ “шахедами” 9 вересня
Як повідомили в КМВА, 9 вересня російська армія знову застосувала проти Києва ударні БпЛА, попередньо типу Shahed, запущені з території Курської області.
На місто дрони заходили після опівночі кількома хвилями.
Силами та засобами ППО всі російські ударні дрони, які загрожували Києву, були знищені на підступах до столиці. Попередньо, в місті без руйнувань та потерпілих.
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