Сили ППО знищили 44 "шахеди" під час атаки РФ на Україну

12 вересня російські окупанти випустили по Україні 69 повітряних цілей. Сили ППО України знищили 44 ударних БпЛА.
Головні тези:
- Сили ППО України успішно знищили 44 ударних безпілотних літальних апарати внаслідок атаки РФ на Україну.
- Атака була спрямована на декілька областей України, зокрема, на місто Конотоп на Сумщині, де зазнано значних матеріальних збитків та поранень людей.
- Благодіяння активної протиповітряної оборони, більшість ворожих ракет не досягли цілей, не завдавши серйозної шкоди мирному населенню.
- У результаті атаки РФ було завдано значні пошкодження енергетичній та цивільній інфраструктурі міста Конотопа, що призвело до поранень 13 людей.
У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну
Як зазначається, у ніч на 12 вересня 2024 року радіотехнічними військами Повітряних сил було виявлено та здійснено супровід 69 засобів повітряного нападу противника.
Окупанти вдарили по Чернігівщині двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Курської області та однією керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із Брянської області, двома крилатими ракетами Х-22/32 із літаків Ту-22М3 (з повітряного простору над акваторією Чорного моря в напрямку острова Зміїний), 64-ма ударними БпЛА типу Shahed (райони пусків: Курськ, Єйськ — РФ., Чауда — Крим).
В результаті протиповітряного бою збито 44 ударних БпЛА. Три ворожі безпілотники полетіли назад у Росію, ще чотири –локаційно втрачені на території України (інформація про постраждалих та руйнування не надходила).
РФ атакувала Конотоп на Сумщині
Як повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін, відбулося кілька "прильотів", ворог уразив інфраструктуру нашого міста. В місті зараз відсутнє світло.
Пізніше мер Конотопа повідомив, що в місті розпочинають роботу "Пункти незламності".
Згодом стало відомо, що внаслідок російського удару по об'єктах енергетики та цивільної інфраструктури Конотопа 13 людей зазнали поранень.
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