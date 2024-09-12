Сили ППО знищили 44 "шахеди" під час атаки РФ на Україну

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як зазначається, у ніч на 12 вересня 2024 року радіотехнічними військами Повітряних сил було виявлено та здійснено супровід 69 засобів повітряного нападу противника.

Окупанти вдарили по Чернігівщині двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Курської області та однією керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із Брянської області, двома крилатими ракетами Х-22/32 із літаків Ту-22М3 (з повітряного простору над акваторією Чорного моря в напрямку острова Зміїний), 64-ма ударними БпЛА типу Shahed (райони пусків: Курськ, Єйськ — РФ., Чауда — Крим).

В результаті протиповітряного бою збито 44 ударних БпЛА. Три ворожі безпілотники полетіли назад у Росію, ще чотири –локаційно втрачені на території України (інформація про постраждалих та руйнування не надходила).

Завдяки активній протидії Сил оборони, більшість ворожих ракет не досягла бажаних цілей. Протиповітряна оборона працювала у Київській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Сумській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій та Полтавській областях. Поширити

РФ атакувала Конотоп на Сумщині

Як повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін, відбулося кілька "прильотів", ворог уразив інфраструктуру нашого міста. В місті зараз відсутнє світло.

Ворог завдав удар, зокрема, по центру міста, по житловій забудові. Сподіваюсь, що ми змогли вивезти всіх мешканців з будинку. Зараз запускаємо резервні джерела живлення для того, щоб забезпечити мережу водою, бо не вистачає води для того, щоб гасити пожежі. Поширити

Пізніше мер Конотопа повідомив, що в місті розпочинають роботу "Пункти незламності".