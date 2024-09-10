Сили ППО збили 38 "шахедів" під час атаки РФ на Україну

10 вересня російські окупанти запустили проти України дві ракети та 46 “шахедів”. Протиповітряній обороні удалось знищить 38 дронів.

Повітряні сили розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як зазначається, російські окупанти завдали удару балістичною ракетою "Іскандер-М" з окупованого Криму, протирадіолокаційною ракетою Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря, 46-ма ударними БпЛА типу "Shahed" (райони пусків: Курськ, Єйськ — РФ).

У результаті протиповітряного бою збито 38 ударних БпЛА.

Зазначається, що 3 безпілотники вийшли з підконтрольного повітряного простору України, 1 — у напрямку Росії, 2 — в напрямку окупованої Луганщини. Ще 3 ворожі БпЛА локаційно втрачені на території України (імовірно упали під впливом засобів РЕБ).".

Повітряний напад окупантів відбивали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи підрозділи РЕБ Сил оборони України.

ППО працювала у 13 областях — Вінницькій, Київській, Чернігівській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Черкаській, Сумській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій та Полтавській.

РФ запустила понад 800 КАБів та майже 300 дронів по Україні за останній тиждень

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, лише за один тиждень Росія застосувала проти наших людей понад 800 керованих авіаційних бомб, майже 300 "Шахедів", понад 60 ракет різних типів.

Як зазначив Володимир Зеленський, терор надійно зупиняється тільки в один спосіб — ударами по російських військових аеродромах, по їхніх базах, по логістиці російського терору.