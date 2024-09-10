Силы ПВО сбили 38 "шахедов" во время атаки РФ на Украину

10 сентября российские оккупанты запустили против Украины две ракеты и 46 "шахедов". Противовоздушной обороне удалось уничтожить 38 дронов.

Воздушные силы раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечается, российские оккупанты нанесли удар баллистической ракетой "Искандер-М" из оккупированного Крыма, противорадиолокационной ракетой Х-31П с воздушного пространства над акваторией Черного моря, 46 ударными БпЛА типа "Shahed" (районы пусков: Курск, Ейск — РФ) .

В результате противовоздушного боя сбиты 38 ударных БпЛА.

Отмечается, что 3 беспилотника вышли из подконтрольного воздушного пространства Украины, 1 — в направлении России, 2 — в направлении оккупированной Луганской области. Еще 3 вражеских БПЛА локационно потеряны на территории Украины (вероятно упали под влиянием средств РЭБ).".

Воздушное нападение окупантов отражали авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

ПВО работало в 13 областях — Винницкой, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Черкасской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской и Полтавской.

РФ запустила более 800 КАБов и почти 300 дронов по Украине за последнюю неделю

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, всего за одну неделю Россия применила против наших людей более 800 управляемых авиационных бомб, почти 300 "Шахедов", более 60 ракет разных типов.

Как отметил Владимир Зеленский, террор надежно останавливается только одним способом — ударами по российским военным аэродромам, по их базам, по логистике российского террора.