Повітряні сили ЗСУ збили російську ракету на Дніпропетровщині

Бійці ПвК “Схід” ввечері 14 вересня знищили в небі над Дніпропетровською областю російську крилату ракету.

ППО України знищила крилату ракету під Павлоградом

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак о 22.01.

ППО на варті нашої безпеки. Знищили в області крилату ракету. Поширити

Як повідомлялося, близько 21:00 у Павлограді на Дніпропетровщині під час повітряної тривоги пролунав вибух.

Атака РФ на Україну 14 вересня

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, у ніч на 14 вересня 2024 року армія РФ вкотре запустила ударні БпЛА типу Shahed.

Загалом вдалося виявити та здійснити супровід 76 «шахедів» із напрямків Курськ, Єйськ — РФ, Чауда — Крим.

Щоб відбити нову атаку ворога Україна залучила: авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Завдяки їхній злагодженій роботі вдалося знищити 72 ворожі ударні БпЛА у межах Одеської, Миколаївської, Херсонської, Полтавської, Харківської, Київської, Донецької, Житомирської, Дніпропетровської, Черкаської, Вінницької та Сумської областей.