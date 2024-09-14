Повітряні сили ЗСУ збили російську ракету на Дніпропетровщині

Бійці ПвК “Схід” ввечері 14 вересня знищили в небі над Дніпропетровською областю російську крилату ракету.
Головні тези:
- Бійці ПвК “Схід” успішно збили російську крилату ракету над Дніпропетровщиною.
- Інцидент під Павлоградом підкреслив готовність та високий професіоналізм українських військових відстоювати країну від загроз з боку РФ.
ППО України знищила крилату ракету під Павлоградом
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак о 22.01.
Як повідомлялося, близько 21:00 у Павлограді на Дніпропетровщині під час повітряної тривоги пролунав вибух.
Атака РФ на Україну 14 вересня
Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, у ніч на 14 вересня 2024 року армія РФ вкотре запустила ударні БпЛА типу Shahed.
Загалом вдалося виявити та здійснити супровід 76 «шахедів» із напрямків Курськ, Єйськ — РФ, Чауда — Крим.
Щоб відбити нову атаку ворога Україна залучила: авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Завдяки їхній злагодженій роботі вдалося знищити 72 ворожі ударні БпЛА у межах Одеської, Миколаївської, Херсонської, Полтавської, Харківської, Київської, Донецької, Житомирської, Дніпропетровської, Черкаської, Вінницької та Сумської областей.
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