Там "Сатана" і не тільки. Який секретний об'єкт атакували дрони у Тверській області РФ

Уночі 21 вересня почалася масштабна пожежа на арсеналі ГРАУ Міноборони РФ у Тверській області після атаки безпілотників. Також під удар дронів потрапив склад боєприпасів на Кубані - там вирує вогонь і почалася детонація. Згідно з останніми даними, різні російські регіони атакували понад 100 дронів.

Секретний об'єкт РФ у Тверській області — що там знаходиться

Знімки зі супутників вказують на те, що пожежа охопила абсолютно усю територію арсеналу.

Телеграм-канал “ВЧК-ОГПУ” повідомляє,що у Тверській області в районі Торопця люди самі їдуть подалі від атакованого вночі об'єкту.

Все через те, що БПЛА вразили секретний об'єкт неподалік Торопця у селищі Октябирський: ракети, які там можуть зберігатися, при детонації зітруть з лиця земля десятки кілометрів в окрузі. За словами співрозмовників, йдеться про військову частину ракетних військ у селищі Октябрський поблизу старовинного селища Стара Торопа, яку місцеві називають «капай» або «копай». Частина оточена парканом, вона таємна. Знаходиться між Торопцем та Старою Торопою, куди евакуювали мешканців, коли в Торопці знищували склад. Поширити

Окрім того, наголошується, що неподалік є поле, де регулярно щось підривають, а нещодавно там отримали травми кілька військовослужбовців.

У секретному арсеналі РФ може знаходитися багато ракет

За словами місцевих мешканців, "Капай" — це не про снаряди, як склад, який підірвали.

Ті, хто там хто був, розповідають, що шахти ракетні, де шлюзи, як у бункері. У травні цього року туди безпілотник упав, військові тоді сказали, що якби вони вибухнули, то на 30 кілометрів навколо все знесло б.

“Кажуть, що там на бойовому чергуванні ракета «Сатана» стоїть. Через частину роздовбана залізниця проходить, яка не позначена на карті. Начебто як по ній ракети наші та північнокорейські ганяли на склад та назад”.

У соціальних мережах справді можна знайти групи товаришів по службі з частини в селищі Жовтневий. Колишні військовослужбовці секретного об'єкту вітають один одного зі святом ракетних військ і навіть публікують фото з вагонами з ракетами.