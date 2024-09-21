Дрони атакували арсенал ГРАУ МО РФ у Тверській області та склад боєприпасів — відео

Уночі 21 вересня прогриміла нова потужна “бавовна” у різних куточках Росії. Згідно з останніми даними, під удар дронів потрапив склад боєприпасів на Кубані та арсенал ГРАУ Міноборони РФ у Тверській області. Наразі там вирують масштабні пожежі.

Атака дронів на Росію 21 вересня — перші подробиці

За словами місцевих мешканців, атаку безпілотників зафіксували в Тихорецькому районі Краснодарського краю.

Після удару дронів почалася масштабна пожежа і детонація. Влада на місці одразу ж оголосила евакуацію місцевого населення із селища, біля якого прогриміла “бавовна”.

Телеграм-канал “Astra” повідомляє, що йдеться про атаку на склад із боєприпасами.

Ба більше, дрони також знову долетіли у Тверську область — жителі Торопця і найближчих населених пунктів чули вибухи.

За попередніми даними, 23-й арсенал ГРАУ атакований безпілотниками в селищі Жовтневому Тверської області.

Знімки зі супутників вказують на те, що пожежа охопила абсолютно усю територію арсеналу.

Губернатор Тверської області повідомив про нібито збиті дрони і роботу екстрених служб на місцях.

Як російська влада коментує нову атаку дроні

Міноборони РФ заявило про знищення 101 БПЛА цієї ночі. З них: