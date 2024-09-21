Дрони атакували арсенал ГРАУ МО РФ у Тверській області та склад боєприпасів — відео

Уночі 21 вересня прогриміла нова потужна “бавовна” у різних куточках Росії. Згідно з останніми даними, під удар дронів потрапив склад боєприпасів на Кубані та арсенал ГРАУ Міноборони РФ у Тверській області. Наразі там вирують масштабні пожежі.
Головні тези:
- Дрони здійснили атаку на склад боєприпасів на Кубані та арсенал ГРАУ Міноборони РФ у Тверській області.
- Атака безпілотників призвела до евакуації населення та детонації.
- Російська влада повідомила про знищення 101 дрону в ніч на 21 вересня.
Атака дронів на Росію 21 вересня — перші подробиці
За словами місцевих мешканців, атаку безпілотників зафіксували в Тихорецькому районі Краснодарського краю.
Після удару дронів почалася масштабна пожежа і детонація. Влада на місці одразу ж оголосила евакуацію місцевого населення із селища, біля якого прогриміла “бавовна”.
Телеграм-канал “Astra” повідомляє, що йдеться про атаку на склад із боєприпасами.
Ба більше, дрони також знову долетіли у Тверську область — жителі Торопця і найближчих населених пунктів чули вибухи.
За попередніми даними, 23-й арсенал ГРАУ атакований безпілотниками в селищі Жовтневому Тверської області.
Знімки зі супутників вказують на те, що пожежа охопила абсолютно усю територію арсеналу.
Губернатор Тверської області повідомив про нібито збиті дрони і роботу екстрених служб на місцях.
Як російська влада коментує нову атаку дроні
Міноборони РФ заявило про знищення 101 БПЛА цієї ночі. З них:
53 — у Брянській області,
18 — у Краснодарському краї,
5 — над територією Калузької області,
по три БПЛА над територіями Тверської та Білгородської областей,
по 1 безпілотнику над територіями Смоленської, Курської областей та анексованого Криму,
16 — над акваторією Азовського моря.
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