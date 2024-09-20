Масована атака РФ на Україну. Сили ППО знищили 61 дрон і ракету

Уночі 20 вересня країна-агресорка Росія знову атакувала мирні українські міста та села великої кількістю безпілотників та 4 ракетами. Силам ППО вдалося знищити більшість ворожих цілей.
Головні тези:
- Сили ППО України продемонстрували успішну оборону та знищили 61 ударний БпЛА та одну ракету Х-59.
- У результаті активної протидії ще 9 ворожих безпілотників не досягли своїх цілей.
- ППО працювала в Черкаській, Івано-Франківській, Київській та інших областях. Цивільне населення не постраждало.
Атака РФ на Україну 20 вересня — перші подробиці
Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, під час нового нападу ворог атакував Донецьку область трьома ракетами невстановленого типу, Дніпропетровщину — керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору ТОТ Запорізької області.
Окрім того, армія РФ використала 70 ударних БпЛА типу «Shahed» (райони пусків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Єйськ — РФ).
Щоб знищити ворожі цілі Україна залучила авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.
Сили ППО Уккраїни протягом ночі працювали у Дніпропетровській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Івано-Франківській, Львівській, Хмельницькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.
Що відомо про ситуацію в регіонах
Згідно з останніми даними, у Черкаській області сили ППО успішно знищили 13 ворожих БпЛА, повідомив керівник ОВА Ігор Табурець.
За його словами, ніхто з цивільних внаслідок атаки ворога не постраждав.
Попри це, через падіння уламків були пожежі в лісі — вогонь уже приборкали.
Окрім того, вказано, що в одному з сіл Львівського району Львівщини уламки дрона пошкодили 2-поверхову господарчу будівлю. Ніхто не постраждав.
ППО працювала в Івано-Франківській області. Без жертв та пошкоджень.
У двох районах Київщини через уламки збитих цілей горів трав'яний настіл. Пожежі ліквідовані.
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