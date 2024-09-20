Масована атака РФ на Україну. Сили ППО знищили 61 дрон і ракету

Уночі 20 вересня країна-агресорка Росія знову атакувала мирні українські міста та села великої кількістю безпілотників та 4 ракетами. Силам ППО вдалося знищити більшість ворожих цілей.

Атака РФ на Україну 20 вересня — перші подробиці

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, під час нового нападу ворог атакував Донецьку область трьома ракетами невстановленого типу, Дніпропетровщину — керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору ТОТ Запорізької області.

Окрім того, армія РФ використала 70 ударних БпЛА типу «Shahed» (райони пусків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Єйськ — РФ).

Щоб знищити ворожі цілі Україна залучила авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 61 ударний БпЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59. Внаслідок активної протидії Сил оборони дев’ять ворожих безпілотників локаційно втрачено у кількох регіонах України (інформація про постраждалих чи руйнування не надходила), — йдеться в повідомленні. Поширити

Сили ППО Уккраїни протягом ночі працювали у Дніпропетровській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Івано-Франківській, Львівській, Хмельницькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.

Фото: facebook.com/kpszsu

Що відомо про ситуацію в регіонах

Згідно з останніми даними, у Черкаській області сили ППО успішно знищили 13 ворожих БпЛА, повідомив керівник ОВА Ігор Табурець.

За його словами, ніхто з цивільних внаслідок атаки ворога не постраждав.

Попри це, через падіння уламків були пожежі в лісі — вогонь уже приборкали.

Окрім того, вказано, що в одному з сіл Львівського району Львівщини уламки дрона пошкодили 2-поверхову господарчу будівлю. Ніхто не постраждав.

Фото: facebook.com/LVIVDSNS

ППО працювала в Івано-Франківській області. Без жертв та пошкоджень.

У двох районах Київщини через уламки збитих цілей горів трав'яний настіл. Пожежі ліквідовані.