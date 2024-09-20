Масована атака РФ на Україну. Сили ППО знищили 61 дрон і ракету
Категорія
Україна
Дата публікації

Масована атака РФ на Україну. Сили ППО знищили 61 дрон і ракету

Повітряні Сили ЗСУ
ППО
Read in English

Уночі 20 вересня країна-агресорка Росія знову атакувала мирні українські міста та села великої кількістю безпілотників та 4 ракетами. Силам ППО вдалося знищити більшість ворожих цілей.

Головні тези:

  • Сили ППО України продемонстрували успішну оборону та знищили 61 ударний БпЛА та одну ракету Х-59.
  • У результаті активної протидії ще 9 ворожих безпілотників не досягли своїх цілей.
  • ППО працювала в Черкаській, Івано-Франківській, Київській та інших областях. Цивільне населення не постраждало.

Атака РФ на Україну 20 вересня — перші подробиці

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, під час нового нападу ворог атакував Донецьку область трьома ракетами невстановленого типу, Дніпропетровщину — керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору ТОТ Запорізької області.

Окрім того, армія РФ використала 70 ударних БпЛА типу «Shahed» (райони пусків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Єйськ — РФ).

Щоб знищити ворожі цілі Україна залучила авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 61 ударний БпЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59. Внаслідок активної протидії Сил оборони дев’ять ворожих безпілотників локаційно втрачено у кількох регіонах України (інформація про постраждалих чи руйнування не надходила), — йдеться в повідомленні.

Сили ППО Уккраїни протягом ночі працювали у Дніпропетровській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Івано-Франківській, Львівській, Хмельницькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.

Фото: facebook.com/kpszsu

Що відомо про ситуацію в регіонах

Згідно з останніми даними, у Черкаській області сили ППО успішно знищили 13 ворожих БпЛА, повідомив керівник ОВА Ігор Табурець.

За його словами, ніхто з цивільних внаслідок атаки ворога не постраждав.

Попри це, через падіння уламків були пожежі в лісі — вогонь уже приборкали.

Окрім того, вказано, що в одному з сіл Львівського району Львівщини уламки дрона пошкодили 2-поверхову господарчу будівлю. Ніхто не постраждав.

Фото: facebook.com/LVIVDSNS

ППО працювала в Івано-Франківській області. Без жертв та пошкоджень.

У двох районах Київщини через уламки збитих цілей горів трав'яний настіл. Пожежі ліквідовані.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сирський оголосив важливе рішення щодо загальновійськової підготовки
Олександр Сирський
Сирський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна до кінця вересня отримає від Італії ППО SAMP/T
Україна до кінця вересня отримає від Італії ППО SAMP/T
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Ситуація на фронті. Армія РФ знову зазнала шалених втрат
Генштаб ЗСУ
танк

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?