Массированная атака РФ на Украину. Силы ПВО уничтожили 61 дрон и ракету

Ночью 20 сентября страна-агрессорка Россия снова атаковала мирные украинские города и села большим количеством беспилотников и 4 ракетами. Силам ПВО удалось уничтожить большинство вражеских целей.
Главные тезисы
- Силы ПВО Украины продемонстрировали успешную оборону и уничтожили 61 ударный БПЛА и одну ракету Х-59.
- В результате активного противодействия еще 9 вражеских беспилотников не достигли своих целей.
- ПВО работала в Черкасской, Ивано-Франковской, Киевской и других областях. Гражданское население не пострадало.
Атака РФ на Украину 20 сентября — первые подробности
Как сообщают Воздушные силы ВСУ, во время нового нападения враг атаковал Донецкую область тремя ракетами неустановленного типа, Днепропетровщину — управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства ТОТ Запорожской области.
Кроме того, армия РФ использовала 70 ударных БпЛА типа Shahed (районы пусков: Приморско-Ахтарск, Курск, Ейск — РФ).
Чтобы уничтожить вражеские цели, Украина привлекла авиацию, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.
Силы ПВО Украины в течение ночи работали в Днепропетровской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Ивано-Франковской, Львовской, Хмельницкой, Николаевской, Одесской и Херсонской областях.
Что известно о ситуации в регионах
Согласно последним данным, в Черкасской области силы ПВО успешно уничтожили 13 вражеских БПЛА, сообщил руководитель ОВА Игорь Табурец.
По его словам, никто из гражданских в результате атаки врага не пострадал.
Несмотря на это, из-за падения обломков были пожары в лесу — огонь уже потушили.
Кроме того, указано, что в одном из сел Львовского района Львовской области обломки дрона повредили 2-этажное хозяйственное здание. Никто не пострадал.
ПВО работала в Ивано-Франковской области. Без жертв и повреждений.
В двух районах Киевщины из-за обломков сбитых целей горел трава. Пожары ликвидированы.
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