Массированная атака РФ на Украину. Силы ПВО уничтожили 61 дрон и ракету

Ночью 20 сентября страна-агрессорка Россия снова атаковала мирные украинские города и села большим количеством беспилотников и 4 ракетами. Силам ПВО удалось уничтожить большинство вражеских целей.

Атака РФ на Украину 20 сентября — первые подробности

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, во время нового нападения враг атаковал Донецкую область тремя ракетами неустановленного типа, Днепропетровщину — управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства ТОТ Запорожской области.

Кроме того, армия РФ использовала 70 ударных БпЛА типа Shahed (районы пусков: Приморско-Ахтарск, Курск, Ейск — РФ).

Чтобы уничтожить вражеские цели, Украина привлекла авиацию, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбит 61 ударный БпЛА и одна управляемая авиационная ракета Х-59. В результате активного противодействия Сил обороны девять вражеских беспилотников локационно потеряны в нескольких регионах Украины (информация о пострадавших или разрушения не поступала), — сказано в сообщении. Поделиться

Силы ПВО Украины в течение ночи работали в Днепропетровской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Ивано-Франковской, Львовской, Хмельницкой, Николаевской, Одесской и Херсонской областях.

Фото: facebook.com/kpszsu

Что известно о ситуации в регионах

Согласно последним данным, в Черкасской области силы ПВО успешно уничтожили 13 вражеских БПЛА, сообщил руководитель ОВА Игорь Табурец.

По его словам, никто из гражданских в результате атаки врага не пострадал.

Несмотря на это, из-за падения обломков были пожары в лесу — огонь уже потушили.

Кроме того, указано, что в одном из сел Львовского района Львовской области обломки дрона повредили 2-этажное хозяйственное здание. Никто не пострадал.

Фото: facebook.com/LVIVDSNS

ПВО работала в Ивано-Франковской области. Без жертв и повреждений.

В двух районах Киевщины из-за обломков сбитых целей горел трава. Пожары ликвидированы.