Ситуация на фронте. Армия РФ вновь понесла безумные потери

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 20.09.24 ориентировочно составили:

личного состава — около 639 480 (+1 340) человек,

За прошедшие сутки между украинскими защитниками и российскими оккупантами произошло 163 боевых столкновения.

Армия РФ нанесла по территории Украины 61 авиаудар, сбросив 88 КАБ. Более того, враг задействовал для атак 587 дронов-камикадзе и произвел более 3500 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Харьковском направлении россияне 3 раза пытались прорваться вперед неподалеку от Волчанска и Тихого;

На Купянском направлении было зафиксировано 11 штурмов со стороны армии РФ, два из которых до сих пор продолжаются;

На Лиманском направлении украинским воинам пришлось 28 раз останавливать попытки продвижения противника;

На Северском направлении враг также потерпел неудачу во время боевых столкновений возле Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки. Произошло 7 атак;

На Краматорском направлении противник совершил 2 провальные попытки продвинуться вперед;

На Торецком направлении россияне 12 раз атаковали Силы обороны Украины возле Торецка, Щербиновки и Нелиповки;

На Покровском направлении до сих пор крайне сложно, ведь там российские захватчики 36 раз пытались прорвать оборону ВСУ;

Горячее всего на Кураховском направлении. Враг при поддержке авиации 49 раз атаковал украинские силы. Там до сих пор идет много боев;

На Времивском направлении захватчики совершили 5 попыток прорыва;

На Ореховском направлении враг также пытается продвинуться вперед, но безуспешно;