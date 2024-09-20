Ситуация на фронте. Армия РФ вновь понесла безумные потери
Категория
Украина
Дата публикации

Ситуация на фронте. Армия РФ вновь понесла безумные потери

Генштаб ВСУ
танк
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В течение 19 сентября Силы обороны Украины ликвидировали 1340 российских захватчиков. Кроме того, им удалось уничтожить 39 ББМ, 35 артиллерийских систем и 20 танков противника.

Главные тезисы

  • Армия РФ понесла значительные потери во время боевых действий на фронте.
  • Украинские воины успешно защищают свои позиции на разных направлениях фронта.
  • Достаточно сложной остается ситуация на Кураховском и Покровском направлениях.

Потери армии РФ по состоянию на 20 сентября 2024 года:

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 20.09.24 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 639 480 (+1 340) человек,

  • танков — 8 725 (+20) ед,

  • боевых бронированных машин — 17 132 (+39) ед,

  • артиллерийских систем — 18 212 (+35) ед,

  • РСЗО — 1189 (+0) ед,

  • средств ПВО — 949 (+2) ед,

  • самолетов — 369 (+0) ед,

  • вертолетов — 328 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 15 469 (+52) ед,

  • крылатых ракет — 2 593 (+1) ед,

  • кораблей/катеров — 28 (+0) ед,

  • подводных лодок — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 24 898 (+59) ед,

  • специальной техники — 3 115 (+6) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Что известно о ситуации на фронте 19-20 сентября

За прошедшие сутки между украинскими защитниками и российскими оккупантами произошло 163 боевых столкновения.

Армия РФ нанесла по территории Украины 61 авиаудар, сбросив 88 КАБ. Более того, враг задействовал для атак 587 дронов-камикадзе и произвел более 3500 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

  • На Харьковском направлении россияне 3 раза пытались прорваться вперед неподалеку от Волчанска и Тихого;

  • На Купянском направлении было зафиксировано 11 штурмов со стороны армии РФ, два из которых до сих пор продолжаются;

  • На Лиманском направлении украинским воинам пришлось 28 раз останавливать попытки продвижения противника;

  • На Северском направлении враг также потерпел неудачу во время боевых столкновений возле Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки. Произошло 7 атак;

  • На Краматорском направлении противник совершил 2 провальные попытки продвинуться вперед;

  • На Торецком направлении россияне 12 раз атаковали Силы обороны Украины возле Торецка, Щербиновки и Нелиповки;

  • На Покровском направлении до сих пор крайне сложно, ведь там российские захватчики 36 раз пытались прорвать оборону ВСУ;

  • Горячее всего на Кураховском направлении. Враг при поддержке авиации 49 раз атаковал украинские силы. Там до сих пор идет много боев;

  • На Времивском направлении захватчики совершили 5 попыток прорыва;

  • На Ореховском направлении враг также пытается продвинуться вперед, но безуспешно;

  • На Приднепровском направлении россияне потерпели поражение, атакуя оборонительные рубежи украинских защитников.

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