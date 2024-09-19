Корректировал удары по городу и позициям ВСУ. СБУ задержала в Харькове агента ГРУ РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Корректировал удары по городу и позициям ВСУ. СБУ задержала в Харькове агента ГРУ РФ

СБУ
Корректировал удары по городу и позициям ВСУ. СБУ задержала в Харькове агента ГРУ РФ
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СБУ задержала в Харькове агента российской военной разведки. Он корректировал ракетно-бомбовые удары по городу и близлежащим территориям.

Главные тезисы

  • Агент ГРУ РФ был задержан в Харькове за корректировку ударов по городу и близлежащим территориям.
  • Задержанный 42-летний местный житель был завербован из-за своих прокремлевских сообщений в Telegram.
  • СБУ выявила агента на начальном этапе его деятельности, что позволило защитить позиции ВСУ.
  • Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы и конфискация имущества по обвинению в государственной измене.

Что известно о задержанном российском агенте

Как сообщили в СБУ, агентом оказался 42-летний местный житель. Его дистанционно завербовали из-за его прокремлевских сообщений в Telegram-каналах.

Контакт с ним наладил сотрудник российского ГРУ, предложив сотрудничество.

Агент регулярно обходил районы Харькова, фиксируя расположение украинских военных и отправлял координаты через Google Maps своему куратору.

СБУ обнаружила агента на начальном этапе его деятельности, что позволило вовремя защитить позиции ВСУ.

Во время обысков у него изъяли телефон, который использовал для фотографирования военных объектов и коммуникации с российским ГРУ.

Какое наказание грозит агенту ГРУ РФ

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику избрана мера пресечения — содержание под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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