Корректировал удары по городу и позициям ВСУ. СБУ задержала в Харькове агента ГРУ РФ

СБУ задержала в Харькове агента российской военной разведки. Он корректировал ракетно-бомбовые удары по городу и близлежащим территориям.

Что известно о задержанном российском агенте

Как сообщили в СБУ, агентом оказался 42-летний местный житель. Его дистанционно завербовали из-за его прокремлевских сообщений в Telegram-каналах.

Контакт с ним наладил сотрудник российского ГРУ, предложив сотрудничество.

Агент регулярно обходил районы Харькова, фиксируя расположение украинских военных и отправлял координаты через Google Maps своему куратору.

СБУ обнаружила агента на начальном этапе его деятельности, что позволило вовремя защитить позиции ВСУ.

Во время обысков у него изъяли телефон, который использовал для фотографирования военных объектов и коммуникации с российским ГРУ.

Какое наказание грозит агенту ГРУ РФ

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.