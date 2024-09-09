Корректировал ракетно-дроновые удары. СБУ задержала агента ГРУ в Киеве
Категория
Украина
Дата публикации

Корректировал ракетно-дроновые удары. СБУ задержала агента ГРУ в Киеве

СБУ
Корректировал ракетно-дроновые удары. СБУ задержала агента ГРУ в Киеве
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СБУ задержала агента российской военной разведки. Он, в частности, корректировал ракетно-дроновые удары по Киеву и совершал поджоги на объектах "Укрзализныци".

Главные тезисы

  • Агент ГРУ был задержан в Киеве за корректировку ракетно-дроновых ударов и поджоги объектов “Укрзализныци”.
  • Агент был завербован через Telegram-канал, арендовал квартиру с видом на ТЭС для слежения и установил видеоловушки для мониторинга ПВО.
  • Спецоперация СБУ завершилась задержанием агента в киевской квартире, где он подготавливал камеру для наблюдения за воздушными атаками.
  • Агент обвинен в государственной измене и ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества по законам Украины.
  • Изъяты телефоны и видеоустройства с доказательствами сотрудничества с российской разведкой у задержанного.

Что известно о задержанном агенте ГРУ

Как отмечается, агентом оказался житель Харькова, которого российская спецслужба завербовала через Telegram-канал, где он искал "легкий заработок".

По заданию ГРУ, он прибыл в Киев и арендовал квартиру с видом на местную ТЭС, установив камеру для слежения за объектом в режиме реального времени.

Агент также оборудовал "наблюдательные пункты" в другой арендованной квартире под Киевом и установил замаскированные видеоловушки для мониторинга ударов по линиям электропередач, пытаясь обнаружить расположение украинских систем ПВО.

После этого агент вернулся в Харьков и поджег релейный шкаф на стратегической железнодорожной линии. Спецоперация СБУ завершилась его задержанием в одной из киевских квартир, где он настраивал очередную камеру для наблюдения за воздушными атаками.

Какое наказание грозит агенту

Во время обысков у него изъяли телефоны и видеоустройства, содержащие доказательства сотрудничества с российской разведкой.

Задержанный обвинен в государственной измене по ч. 2 ст. 111 УК Украины, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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