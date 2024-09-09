Коригував ракетно-дронові удари. СБУ затримала агента ГРУ в Києві

СБУ затримала агента російської воєнної розвідки. Він зокрема коригував ракетно-дронові удари по Києву та здійснював підпали на об’єктах "Укрзалізниці".
Головні тези:
- Агент ГРУ був затриманий СБУ за підтримку російської розвідки та вчинення незаконних акцій в Україні.
- Він коригував ракетно-дронові удари по Києву та об’єкти Укрзалізниці, використовуючи стеження та встановлення відеопасток.
- Затриманий агент може бути засуджений до довічного ув'язнення з конфіскацією майна за державну зраду в Україні.
- Спецслужби виявили в квартирах агента обладнання для спостереження та моніторингу ударів по лініях електропередач.
- Затримання агента ГРУ підкреслює важливість боротьби з російською агресією та захисту національної безпеки України.
Що відомо про затриманого агента ГРУ
Як зазначається, агентом виявився мешканець Харкова, якого російська спецслужба завербувала через Telegram-канал, де він шукав "легкий заробіток".
За завданням ГРУ, він прибув до Києва та орендував квартиру з видом на місцеву ТЕС, встановивши там камеру для стеження за об’єктом в режимі реального часу.
Агент також обладнав "спостережні пункти" в іншій орендованій квартирі під Києвом та встановив замасковані відеопастки для моніторингу ударів по лініях електропередач, намагаючись виявити місця розташування українських систем ППО.
Яке покарання загрожує агенту
Під час обшуків у нього вилучили телефони та відеопристрої, що містили докази співпраці з російською розвідкою.
Затриманого звинуватили в державній зраді за ч. 2 ст. 111 КК України, йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.
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