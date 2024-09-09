Коригував ракетно-дронові удари. СБУ затримала агента ГРУ в Києві

СБУ затримала агента російської воєнної розвідки. Він зокрема коригував ракетно-дронові удари по Києву та здійснював підпали на об’єктах "Укрзалізниці".

Що відомо про затриманого агента ГРУ

Як зазначається, агентом виявився мешканець Харкова, якого російська спецслужба завербувала через Telegram-канал, де він шукав "легкий заробіток".

За завданням ГРУ, він прибув до Києва та орендував квартиру з видом на місцеву ТЕС, встановивши там камеру для стеження за об’єктом в режимі реального часу.

Агент також обладнав "спостережні пункти" в іншій орендованій квартирі під Києвом та встановив замасковані відеопастки для моніторингу ударів по лініях електропередач, намагаючись виявити місця розташування українських систем ППО.

Після цього агент повернувся до Харкова та підпалив релейну шафу на стратегічній залізничній лінії. Спецоперація СБУ завершилася його затриманням в одній із київських квартир, де він налаштовував чергову камеру для спостереження за повітряними атаками. Поширити

Яке покарання загрожує агенту

Під час обшуків у нього вилучили телефони та відеопристрої, що містили докази співпраці з російською розвідкою.