Діяли у трьох областях. СБУ викрила агентурну мережу РФ

Правоохоронці нейтралізували російську агентурну мережу. Зловмисники шпигували за Силами оборони та ключовими об’єктами критичної інфраструктури.
Головні тези:
- Учасники мережі використовували своє становище для збору інформації та співпраці з російськими спецслужбами.
- Затриманим загрожує довічне ув'язнення за державну зраду, відповідно до ст. 111 Кримінального кодексу України.
- Результатом співпраці зрадника став обстріл енергооб'єкта на Прикарпатті, що підтверджує небезпеку агентурної діяльності.
- Триває слідство щодо притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до агентурної мережі РФ.
Що відомо про затриману агентурну мережу РФ
Як зазначається, мережа російських спецслужб діяла на території Миколаївської, Дніпропетровської та Івано-Франківської областей. До складу групи входили як діючі, так і колишні правоохоронці, які шпигували за українськими військовими та стратегічними об’єктами інфраструктури.
У СБУ зазначили, що у Миколаєві затримали двох учасників мережі. Одним із них виявився місцевий правоохоронець, який ще з 2015 року працював на колишнього міліціонера Андрія Шевченка — резидента агентурної групи РФ.
Використовуючи своє службове становище, він збирав інформацію про переміщення ЗСУ та стратегічні об'єкти, а також передавав дані про кадрові зміни у правоохоронних органах.
Ще одним завданням цього агента був пошук потенційних кандидатів на вербування, зокрема серед колишніх та діючих правоохоронців та військових в Миколаївській області.
Яке покарання загрожує затриманим російським агентам
Зазначається, що спецслужби РФ координували роботу мережі через керівника російської військової розвідки та співробітників ФСБ у Криму.
Під час обшуків у затриманих вилучено техніку, документи та інші докази їхньої підривної діяльності. Усім учасникам мережі оголошено підозру в державній зраді, що загрожує довічним ув'язненням.
Триває слідство щодо притягнення до відповідальності інших причетних осіб.
Затриманим інкримінують статтю, яка передбачає відповідальність за державну зраду (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Чоловікам загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна, вони перебувають під вартою.
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