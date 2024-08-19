Действовали в трех областях. СБУ разоблачила агентурную сеть РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Действовали в трех областях. СБУ разоблачила агентурную сеть РФ

СБУ
Действовали в трех областях. СБУ разоблачила агентурную сеть РФ
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Правоохранители нейтрализовали российскую агентурную сеть. Злоумышленники шпионили за Силами обороны и ключевыми объектами критической инфраструктуры.

Главные тезисы

  • СБУ разоблачила российскую агентурную сеть, действовавшую в Николаевской, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях Украины.
  • Участники сети, в том числе бывшие правоохранители, шпионили за украинскими военными и стратегическими объектами инфраструктуры.
  • Задержанным грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества по статье о государственной измене.
  • Сеть координировала свою деятельность через российскую военную разведку и ФСБ в Крыму.
  • Продолжается расследование с целью привлечения к ответственности других причастных лиц к шпионажу на украинской территории.

Что известно о задержанной агентурной сети РФ

Сеть российских спецслужб действовала на территории Николаевской, Днепропетровской и Ивано-Франковской областей. В состав группы входили как действующие, так и бывшие правоохранители, которые шпионили за украинскими военными и стратегическими объектами инфраструктуры.

В СБУ отметили, что в Николаеве задержаны два участника сети. Одним из них оказался местный правоохранитель, еще с 2015 года работавший на бывшего милиционера Андрея Шевченко — резидента агентурной группы РФ.

Используя свое служебное положение, он собирал информацию о перемещениях ВСУ и стратегических объектах, а также передавал данные о кадровых изменениях в правоохранительных органах.

Предатель также привлек к деятельности своего отца, который раньше был милиционером. Результатом такого сотрудничества стал повторный обстрел одного из энергообъектов в Прикарпатье. Для корректировки вражеского огня эксмилиционер "втемную" использовал своего знакомого, проживающего на территории западного региона Украины.

Еще одной задачей агента был поиск потенциальных кандидатов на вербовку, в частности среди бывших и действующих правоохранителей и военных в Николаевской области.

Какое наказание грозит задержанным российским агентам

Спецслужбы РФ координировали работу сети через руководителя российской военной разведки и сотрудников ФСБ в Крыму.

Во время обысков у задержанных изъята техника, документы и другие доказательства их подрывной деятельности. Всем участникам сети объявлено подозрение в государственной измене, что чревато пожизненным заключением.

Продолжается следствие по привлечению к ответственности других причастных лиц.

Задержанным инкриминируют статью, предусматривающую ответственность за государственную измену (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Мужчинам грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества, они находятся под стражей.

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