Действовали в трех областях. СБУ разоблачила агентурную сеть РФ

Правоохранители нейтрализовали российскую агентурную сеть. Злоумышленники шпионили за Силами обороны и ключевыми объектами критической инфраструктуры.
Главные тезисы
- СБУ разоблачила российскую агентурную сеть, действовавшую в Николаевской, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях Украины.
- Участники сети, в том числе бывшие правоохранители, шпионили за украинскими военными и стратегическими объектами инфраструктуры.
- Задержанным грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества по статье о государственной измене.
- Сеть координировала свою деятельность через российскую военную разведку и ФСБ в Крыму.
- Продолжается расследование с целью привлечения к ответственности других причастных лиц к шпионажу на украинской территории.
Что известно о задержанной агентурной сети РФ
Сеть российских спецслужб действовала на территории Николаевской, Днепропетровской и Ивано-Франковской областей. В состав группы входили как действующие, так и бывшие правоохранители, которые шпионили за украинскими военными и стратегическими объектами инфраструктуры.
В СБУ отметили, что в Николаеве задержаны два участника сети. Одним из них оказался местный правоохранитель, еще с 2015 года работавший на бывшего милиционера Андрея Шевченко — резидента агентурной группы РФ.
Используя свое служебное положение, он собирал информацию о перемещениях ВСУ и стратегических объектах, а также передавал данные о кадровых изменениях в правоохранительных органах.
Еще одной задачей агента был поиск потенциальных кандидатов на вербовку, в частности среди бывших и действующих правоохранителей и военных в Николаевской области.
Какое наказание грозит задержанным российским агентам
Спецслужбы РФ координировали работу сети через руководителя российской военной разведки и сотрудников ФСБ в Крыму.
Во время обысков у задержанных изъята техника, документы и другие доказательства их подрывной деятельности. Всем участникам сети объявлено подозрение в государственной измене, что чревато пожизненным заключением.
Продолжается следствие по привлечению к ответственности других причастных лиц.
Задержанным инкриминируют статью, предусматривающую ответственность за государственную измену (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Мужчинам грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества, они находятся под стражей.
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