Поджигал ТЦК в Одесской области. СБУ задержала российского агента
Категория
Украина
Дата публикации

Поджигал ТЦК в Одесской области. СБУ задержала российского агента

СБУ
Поджигал ТЦК в Одесской области. СБУ задержала российского агента
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СБУ задержала действовавшего в Одесской области агента ФСБ. Он поджигал объекты Сил обороны и "Укрзализныци".

Главные тезисы

  • СБУ задержала российского агента, который поджигал объекты в Одесской области, в том числе ТЦК и релейные шкафы вблизи железнодорожных линий.
  • Агент ФСБ вербовался через популярный мессенджер и получал инструкции от российских кураторов по проведению поджогов объектов в Украине.
  • Подозреваемому грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества по статье Уголовного кодекса Украины о государственном предательстве.
  • Оперативным действиям спецслужб удалось задокументировать преступные действия агента и задержать его во время доразведки вблизи одного из ТЦК.

Что известно о задержанном агенте РФ

Как сообщает СБУ, основными его целями были административные здания и служебные авто местные ТЦК.

Для установления расположения этих объектов и их уничтожения российская спецслужба завербовала 26-летнего жителя Измаильского района, предлагая деньги.

Агент объезжал территорию района, фиксируя места базирования украинских защитников. После определения потенциальной цели он должен был прибыть по адресу и сжечь объект с помощью легковоспламеняющегося вещества, сообщает СБУ.

Кроме этого агент готовил поджоги релейных шкафов вблизи магистральных линий железнодорожного сообщения.

Однако СБУ своевременно разоблачила агента, задокументировала его преступные действия и задержала его во время доразведки вблизи одного из ТЦК.

Какое наказание грозит предателю

По данным следствия, молодой человек попал в поле зрения окупантов из-за своих антиукраинских комментариев в чатах прокремлевских Telegram-каналов. После вербовки его коммуникация с российскими кураторами проходила через популярный мессенджер, где он получал инструкции по приоритетным целям и способам их поджога.

Выполняя задание, агент надеялся на денежное вознаграждение, которое обещали перевести на его криптогаманец.

Во время обысков в его доме был изъят мобильный телефон с поличным в пользу РФ.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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