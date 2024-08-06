Поджигал ТЦК в Одесской области. СБУ задержала российского агента

СБУ задержала действовавшего в Одесской области агента ФСБ. Он поджигал объекты Сил обороны и "Укрзализныци".
Главные тезисы
- СБУ задержала российского агента, который поджигал объекты в Одесской области, в том числе ТЦК и релейные шкафы вблизи железнодорожных линий.
- Агент ФСБ вербовался через популярный мессенджер и получал инструкции от российских кураторов по проведению поджогов объектов в Украине.
- Подозреваемому грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества по статье Уголовного кодекса Украины о государственном предательстве.
- Оперативным действиям спецслужб удалось задокументировать преступные действия агента и задержать его во время доразведки вблизи одного из ТЦК.
Что известно о задержанном агенте РФ
Как сообщает СБУ, основными его целями были административные здания и служебные авто местные ТЦК.
Для установления расположения этих объектов и их уничтожения российская спецслужба завербовала 26-летнего жителя Измаильского района, предлагая деньги.
Кроме этого агент готовил поджоги релейных шкафов вблизи магистральных линий железнодорожного сообщения.
Однако СБУ своевременно разоблачила агента, задокументировала его преступные действия и задержала его во время доразведки вблизи одного из ТЦК.
Какое наказание грозит предателю
По данным следствия, молодой человек попал в поле зрения окупантов из-за своих антиукраинских комментариев в чатах прокремлевских Telegram-каналов. После вербовки его коммуникация с российскими кураторами проходила через популярный мессенджер, где он получал инструкции по приоритетным целям и способам их поджога.
Выполняя задание, агент надеялся на денежное вознаграждение, которое обещали перевести на его криптогаманец.
Во время обысков в его доме был изъят мобильный телефон с поличным в пользу РФ.
Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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