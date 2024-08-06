Поджигал ТЦК в Одесской области. СБУ задержала российского агента

СБУ задержала действовавшего в Одесской области агента ФСБ. Он поджигал объекты Сил обороны и "Укрзализныци".

Что известно о задержанном агенте РФ

Как сообщает СБУ, основными его целями были административные здания и служебные авто местные ТЦК.

Для установления расположения этих объектов и их уничтожения российская спецслужба завербовала 26-летнего жителя Измаильского района, предлагая деньги.

Агент объезжал территорию района, фиксируя места базирования украинских защитников. После определения потенциальной цели он должен был прибыть по адресу и сжечь объект с помощью легковоспламеняющегося вещества, сообщает СБУ. Поделиться

Кроме этого агент готовил поджоги релейных шкафов вблизи магистральных линий железнодорожного сообщения.

Однако СБУ своевременно разоблачила агента, задокументировала его преступные действия и задержала его во время доразведки вблизи одного из ТЦК.

Какое наказание грозит предателю

По данным следствия, молодой человек попал в поле зрения окупантов из-за своих антиукраинских комментариев в чатах прокремлевских Telegram-каналов. После вербовки его коммуникация с российскими кураторами проходила через популярный мессенджер, где он получал инструкции по приоритетным целям и способам их поджога.

Выполняя задание, агент надеялся на денежное вознаграждение, которое обещали перевести на его криптогаманец.

Во время обысков в его доме был изъят мобильный телефон с поличным в пользу РФ.