Планировал диверсии на Укрзалізниці. СБУ задержала в Одесской области российского агента

СБУ задержала в Одесской области диверсанта ГРУ РФ

Среди основных целей врага были трансформаторные подстанции и релейные шкафы на главных линиях железнодорожного сообщения региона.

В случае уничтожения энергооборудования оккупанты надеялись заблокировать перемещение подвижных составов ВСУ в направлении передовой.

Для диверсий российская спецслужба привлекла местного строителя, который искал «дополнительный» заработок в Телеграм-каналах. Он согласился на поджоги критической инфраструктуры в обмен на деньги.

Для этого он разведал локацию первой потенциальной цели — трансформатор у железнодорожного пути, а затем подготовил у него схрон с тремя «коктейлями Молотова».

Далее фигурант привлек своего знакомого, который по полученным координатам должен был прибыть «на место», извлечь из тайника зажигательную смесь и поджечь электроподстанцию. Поделиться

По указанию оккупантов их приспешник планировал передать им видео возгорания, как «отчет» о выполненном задании, и продолжить серию поджогов на территории региона.

Впрочем, Служба безопасности предотвратила дальнейшие поджога и задержала диверсанта на начальном этапе его подрывной деятельности.

Во время обыска у него были обнаружены самодельные зажигательные смеси и мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с агрессором.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (подготовка к диверсии, совершенное в условиях военного положения). В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненный срок заключения с конфискацией имущества.

Что известно о задержании агентов ФСБ в Одессе

Правоохранители разоблачили в Одессе группу мужчин, которые по заказу ФСБ регулярно поджигали авто Сил обороны.

Как отметили в СБУ, через две недели злоумышленники пытались уничтожить более 15 служебных внедорожников.

Правоохранители провели спецоперации в разных частях Одессы и задержали всех участников группы. Ими оказались шесть одесситов в возрасте от 18 до 24 лет, работавшие курьерами популярного сервиса доставки еды.

В поле зрения ФСБ они попали в качестве активных пользователей телеграм-каналов по поиску легкого заработка, где оставляли свои «резюме». В одном из таких чатов мужчинам ответил представитель российской спецслужбы и предложил за деньги поджигать авто военных.