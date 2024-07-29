Поджигали авто бойцов ВСУ. В Одессе задержана группа агентов ФСБ

Правоохранители разоблачили в Одессе группу мужчин, которые по заказу ФСБ регулярно поджигали авто Сил обороны.
Главные тезисы
- Подозреваемые работали курьерами и под прикрытием курьерской доставки поджигали машины военных, получая заказы через телеграмм-каналы.
- Все участники группы находятся под стражей и им грозит до 8 лет тюрьмы по статье Украинского Уголовного кодекса за препятствование законной деятельности ВСУ.
- Поджоги военных автомобилей в Украине стали частым явлением, каждый случай привлекает внимание правоохранительных органов.
Что известно о задержании агентов ФСБ в Одессе
Как отметили в СБУ, через две недели злоумышленники пытались уничтожить более 15 служебных внедорожников.
Правоохранители провели спецоперации в разных частях Одессы и задержали всех участников группы. Ими оказались шесть одесситов в возрасте от 18 до 24 лет, работавшие курьерами популярного сервиса доставки еды.
Как говорят в СБУ, у всех подозреваемых был один куратор из ФСБ, а во время поджогов они действовали преимущественно в паре.
Работая под прикрытием курьерской доставки, они на собственных скутерах объезжали город, где устанавливали адреса парковки автомобилей сил обороны и отправляли фото потенциальных целей для «согласования».
После команды от ФСБ они ночью облили авто бензином и поджигали. Возгорание снимали для отчетности перед куратором.
Какое наказание грозит предателям
В настоящее время всем шестерым фигурантам сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и другим военным формированиям).
Мужчины находятся под стражей, им грозит до 8 лет тюрьмы.
В последнее время правоохранители регулярно сообщают о случаях поджогов военных авто. 16 июля поджигателя задержали в Ровно, 19-го — во Львове.
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