Поджигали авто бойцов ВСУ. В Одессе задержана группа агентов ФСБ
Категория
Украина
Дата публикации

Поджигали авто бойцов ВСУ. В Одессе задержана группа агентов ФСБ

СБУ
Поджигали авто бойцов ВСУ. В Одессе задержана группа агентов ФСБ
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Правоохранители разоблачили в Одессе группу мужчин, которые по заказу ФСБ регулярно поджигали авто Сил обороны.

Главные тезисы

 

  • Подозреваемые работали курьерами и под прикрытием курьерской доставки поджигали машины военных, получая заказы через телеграмм-каналы.
  • Все участники группы находятся под стражей и им грозит до 8 лет тюрьмы по статье Украинского Уголовного кодекса за препятствование законной деятельности ВСУ.
  • Поджоги военных автомобилей в Украине стали частым явлением, каждый случай привлекает внимание правоохранительных органов.

Что известно о задержании агентов ФСБ в Одессе

Как отметили в СБУ, через две недели злоумышленники пытались уничтожить более 15 служебных внедорожников.

Правоохранители провели спецоперации в разных частях Одессы и задержали всех участников группы. Ими оказались шесть одесситов в возрасте от 18 до 24 лет, работавшие курьерами популярного сервиса доставки еды.

В поле зрения ФСБ они попали в качестве активных пользователей телеграмм-каналов по поиску легкого заработка, где оставляли свои «резюме». В одном из таких чатов мужчинам ответил представитель российской спецслужбы и предложил за деньги поджигать авто военных.

Как говорят в СБУ, у всех подозреваемых был один куратор из ФСБ, а во время поджогов они действовали преимущественно в паре.

Работая под прикрытием курьерской доставки, они на собственных скутерах объезжали город, где устанавливали адреса парковки автомобилей сил обороны и отправляли фото потенциальных целей для «согласования».

После команды от ФСБ они ночью облили авто бензином и поджигали. Возгорание снимали для отчетности перед куратором.

Какое наказание грозит предателям

В настоящее время всем шестерым фигурантам сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и другим военным формированиям).

Мужчины находятся под стражей, им грозит до 8 лет тюрьмы.

В последнее время правоохранители регулярно сообщают о случаях поджогов военных авто. 16 июля поджигателя задержали в Ровно, 19-го — во Львове.

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