Підпалювали авто бійців ЗСУ. В Одесі затримали групу агентів ФСБ
Категорія
Україна
Дата публікації

Підпалювали авто бійців ЗСУ. В Одесі затримали групу агентів ФСБ

СБУ
Підпалювали авто бійців ЗСУ. В Одесі затримали групу агентів ФСБ

Правоохоронці викрили в Одесі групу чоловіків, які на замовлення ФСБ регулярно підпалювали авто Сил оборони.

Головні тези:

 

  • Зловмисники намагалися знищити понад 15 службових позашляховиків за два тижні.
  • Підозрювані, які працювали кур'єрами, відправляли фото автомобілів для погодження та підпалювали їх за гроші вночі.
  • Фігурантам загрожує до 8 років ув'язнення за перешкоджання законній діяльності ЗСУ.
  • Випадки підпалів військових авто регулярно фіксуються правоохоронцями, підозрювані перебувають під вартою.

Що відомо про затримання агентів ФСБ в Одесі

Як зазначили в СБУ, за два тижні зловмисники намагалися знищити понад 15 службових позашляховиків.

Правоохоронці провели спецоперації в різних частинах Одеси та затримали всіх учасників групи. Ними виявились шестеро одеситів віком від 18 до 24 років, які працювали кур’єрами популярного сервісу доставки їжі.

У поле зору ФСБ вони потрапили як активні користувачі телеграм-каналів з пошуку легкого заробітку, де залишали свої «резюме». В одному з таких чатів чоловікам відповів представник російської спецслужби і запропонував за гроші підпалювати авто військових.

Як кажуть в СБУ, у всіх підозрюваних був один куратор з ФСБ, а під час підпалів вони діяли переважно в парі.

Працюючи під прикриттям кур’єрської доставки, вони на власних скутерах об’їжджали місто, де встановлювали адреси паркування автомобілів Сил оборони та відправляли фото потенційних цілей для «погодження».

Після команди від ФСБ вони вночі обливали авто бензином і підпалювали. Загоряння знімали для звітності перед куратором.

Яке покарання загрожує зрадникам

Наразі всім шістьом фігурантам повідомили про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань).

Чоловіки перебувають під вартою, їм загрожує до 8 років тюрми.

Останнім часом правоохоронці регулярно повідомляють про випадки підпалів військових авто. 16 липня палія затримали в Рівному, 19-го — у Львові.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Готували ракетні удари по Україні. СБУ затримала подружжя агентів ФСБ
СБУ
СБУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Наводив російські КАБи. СБУ затримала коригувальника вогню на Донеччині
СБУ
СБУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Наводила удари РФ. СБУ затримала агентку ФСБ на Миколаївщині
СБУ
Наводила удари РФ. СБУ затримала агентку ФСБ на Миколаївщині

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?