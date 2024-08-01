Планував диверсії на Укрзалізниці. СБУ затримала на Одещині російського агента

Військова контррозвідка Служби безпеки затримала на Одещині диверсанта воєнної розвідки РФ, який готував серію підпалів на об’єктах Укрзалізниці.

СБУ затримала на Одещині диверсанта ГРУ РФ

Серед основних цілей ворога були трансформаторні підстанції та релейні шафи на головних лініях залізничного сполучення регіону.

У разі знищення енергообладнання окупанти сподівалися заблокувати переміщення рухомих складів ЗСУ у напрямку передової.

Для вчинення диверсій російська спецслужба залучила місцевого будівельника, який шукав «додатковий» заробіток у Телеграм-каналах. Він погодився на підпали критичної інфраструктури в обмін на гроші.

Для цього він розвідав локацію першої потенційної цілі — трансформатор біля залізничної колії, а потім підготував поблизу нього схрон з трьома «коктейлями Молотова».

Далі фігурант залучив свого знайомого, який за отриманими координатами мав прибути «на місце», вилучити з тайника запалювальну суміш та підпалити електропідстанцію. Поширити

За вказівкою окупантів їхній поплічник планував передати їм відео загоряння, як «звіт» про виконане завдання, та продовжити серію підпалів на території регіону.

Втім, Служба безпеки запобігла подальшим підпалам і затримала диверсанта на початковому етапі його підривної діяльності.

Під час обшуку у нього виявлено саморобні запалювальні суміші та мобільний телефон, який він використовував для комунікації з агресором.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (готування до диверсії, вчинене в умовах воєнного стану). Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічний термін ув’язнення із конфіскацією майна.

Що відомо про затримання агентів ФСБ в Одесі

Правоохоронці викрили в Одесі групу чоловіків, які на замовлення ФСБ регулярно підпалювали авто Сил оборони.

Як зазначили в СБУ, за два тижні зловмисники намагалися знищити понад 15 службових позашляховиків.

Правоохоронці провели спецоперації в різних частинах Одеси та затримали всіх учасників групи. Ними виявились шестеро одеситів віком від 18 до 24 років, які працювали кур’єрами популярного сервісу доставки їжі.

У поле зору ФСБ вони потрапили як активні користувачі телеграм-каналів з пошуку легкого заробітку, де залишали свої «резюме». В одному з таких чатів чоловікам відповів представник російської спецслужби та запропонував за гроші підпалювати авто військових.