Підпалював ТЦК на Одещині. СБУ затримала російського агента

СБУ затримала агента ФСБ, який діяв в Одеській області. Він підпалював об’єкти Сил оборони та "Укрзалізниці".
Головні тези:
- Російський агент ФСБ був затриманий СБУ за підпал об'єктів на Одещині.
- Агент отримував інструкції від російських кураторів через месенджери, готуючи підпали різних об'єктів.
- Затриманий агент підпалював адміністративні будівлі та релейні шафи біля магістралей залізниці.
- СБУ задокументувала злочини агента та вже повідомила йому про підозру за державну зраду.
- Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України.
Що відомо про затриманого агента РФ
Як повідомляє СБУ, основними його цілями були адміністративні будівлі та службові авто місцевих ТЦК.
Для встановлення розташування цих об'єктів та їх знищення російська спецслужба завербувала 26-річного мешканця Ізмаїльського району, пропонуючи йому гроші.
Окрім цього агент готував підпали релейних шаф поблизу магістральних ліній залізничного сполучення.
Проте СБУ своєчасно викрила агента, задокументувала його злочинні дії та затримала його під час дорозвідки поблизу одного з ТЦК.
Яке покарання загрожує зраднику
За даними слідства, молодик потрапив у поле зору окупантів через свої антиукраїнські коментарі у чатах прокремлівських Telegram-каналів. Після вербування його комунікація з російськими кураторами відбувалася через популярний месенджер, де він отримував інструкції щодо пріоритетних цілей та способів їх підпалу.
Виконуючи завдання, агент сподівався на грошову винагороду, яку обіцяли переказати на його криптогаманець.
Під час обшуків у його оселі було вилучено мобільний телефон з доказами підривної діяльності на користь РФ.
Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
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