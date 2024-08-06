Підпалював ТЦК на Одещині. СБУ затримала російського агента

СБУ затримала агента ФСБ, який діяв в Одеській області. Він підпалював об’єкти Сил оборони та "Укрзалізниці".

Що відомо про затриманого агента РФ

Як повідомляє СБУ, основними його цілями були адміністративні будівлі та службові авто місцевих ТЦК.

Для встановлення розташування цих об'єктів та їх знищення російська спецслужба завербувала 26-річного мешканця Ізмаїльського району, пропонуючи йому гроші.

Агент об’їжджав територію району, фіксуючи місця базування українських захисників. Після визначення потенційної цілі він повинен був прибути за адресою та спалити об'єкт за допомогою легкозаймистої речовини, — повідомляє СБУ. Поширити

Окрім цього агент готував підпали релейних шаф поблизу магістральних ліній залізничного сполучення.

Проте СБУ своєчасно викрила агента, задокументувала його злочинні дії та затримала його під час дорозвідки поблизу одного з ТЦК.

Яке покарання загрожує зраднику

За даними слідства, молодик потрапив у поле зору окупантів через свої антиукраїнські коментарі у чатах прокремлівських Telegram-каналів. Після вербування його комунікація з російськими кураторами відбувалася через популярний месенджер, де він отримував інструкції щодо пріоритетних цілей та способів їх підпалу.

Виконуючи завдання, агент сподівався на грошову винагороду, яку обіцяли переказати на його криптогаманець.

Під час обшуків у його оселі було вилучено мобільний телефон з доказами підривної діяльності на користь РФ.