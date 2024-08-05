Керував ракетними ударами РФ по Україні. Полковник ВПС Росії отримав підозру від СБУ

Служба безпеки України зібрала доказову базу на ще одного російського воєнного злочинця, який причетний до ракетних ударів по критичній інфраструктурі України.

СБУ оголосила підозру полковнику РФ Скітському

Мова йде про полковника Олега Скітського — командира 121-го важкого бомбардувального полку Військово-Повітряних сил Росії.

Задокументовано, що за наказами посадовця його підлеглі здійснювали масовані повітряні атаки на енергосистему України.

Основними цілями ворога були ключові енергогенеруючі підприємства та електропідстанції у Київській, Житомирській, Кіровоградській та Вінницькій областях.

Для вогневого ураження енергооб’єктів окупанти підіймали у повітря ракетоносці-бомбардувальники Ту-95, з яких випускали по Україні стратегічні крилаті ракети Х-101. Поширити

У результаті ворожих обстрілів були загиблі і десятки поранених серед цивільного населення нашої держави.

Крім того, атаки РФ на критичну інфраструктуру України призвели до масового знеструмлення у холодну пору року житлових будинків, лікарень, шкіл та дитсадків.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Скітському про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 та ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв ведення війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Що відомо про підозри високопосадовцям РФ

СБУ оголосила підозру одному з соратників російського диктатора Володимира Путіна, Олексію Дюміну та заступнику міністра оборони РФ Юнус-Беку Євкурову.

За даними слідства, Олексій Дюмін, колишній охоронець Путіна і нинішній секретар Державної ради РФ, займався мобілізацією Тульської області для бойових дій в Україні.

Він організував часткову мобілізацію чоловіків, створив Центр безпілотних систем і налагодив виробництво FPV-дронів та інших безпілотних літальних апаратів. Дюмін також активно забезпечував військові потреби РФ.

Слідство зазначає, що Юнус-Бек Євкуров, заступник міністра оборони РФ, відповідає за підготовку військовослужбовців за контрактом і мобілізованих осіб, які потім беруть участь у війні проти України.

СБУ та Офіс генпрокурора повідомили обом фігурантам про підозру за ст. 437 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за планування, підготовку, розв'язання та ведення агресивної війни.

Оскільки підозрювані переховуються від правосуддя, тривають активні заходи для їхнього покарання.