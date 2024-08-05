Готували удари по Україні. СБУ викрила масштабну агентурну мережу ФСБ

Масштабна агентурна мережа ФСБ Росії готувала ракетно-бомбові та дронові удари по шести регіонах України. Також агенти вишукувала місця розташування Сил оборони та збирали координати про критичну інфраструктуру.
Головні тези:
- Дев'ять російських агентів були одночасно затримані під час спецоперації у декількох областях України, вони надавали ворожій стороні важливу інформацію воєнного характеру.
- СБУ повідомила затриманим підозру за державну зраду і загрожує їм довічне ув'язнення з конфіскацією майна за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України.
- Російські агенти виконували вказівки через анонімні чат-боти у популярному месенджері і фіксували переміщення військової техніки та роботу систем ППО на території України.
- Мережа включала двох чиновниць, менеджерів, студента університету та колишнього співробітника міліції, які здійснювали розвідувальну діяльність на користь Росії, що загрожує безпеці України.
Що відомо про затриману злочинну мережу ФСБ
В результаті багатоетапної спецоперації одночасно затримано дев'ять російських агентів у Дніпрі, Запоріжжі, Сумах, а також у Донецькій, Одеській та Кіровоградській областях.
Завербовані громадяни погодились надавати співробітнику спецслужби РФ інформацію воєнного характеру.
Повідомляється, що виконуючи вказівки "куратора", вони вишукували місця розташування Сил оборони. Зокрема їх цікавили об’єкти тимчасової дислокації особового складу ЗСУ.
Учасники агентурної мережі фіксували переміщення військової техніки автомобільними та залізничними шляхами. Також ділились координатами гідро- і теплоелектростанцій.
За даними СБУ, до складу ворожої групи входили дві чиновниці. Одна з них — посадовиця Дніпровської міської ради, інша — очільниця відділу в Южненській міськраді на Одещині.
Також серед російських агентів були двоє менеджерів та студент університету, які фіксували рух ешелонів ЗСУ у напрямку східного фронту. Ще одним зрадником виявився ексспівробітник розформованої міліції, який "звітував" окупантам про наслідки атаки РФ на одну із гідроелектростанцій України.
Яке покарання загрожує російським агентам
Згідно з даними слідства, фігуранти потрапили у поле зору ФСБ як активні "коментатори" чатів прокремлівських Telegram-каналів. Після дистанційного вербування вони комунікували зі своїм російським куратором через анонімні чат-боти у популярному месенджері.
Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь Росії.
Наразі слідчі СБУ повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-