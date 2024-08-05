Готували удари по Україні. СБУ викрила масштабну агентурну мережу ФСБ

Масштабна агентурна мережа ФСБ Росії готувала ракетно-бомбові та дронові удари по шести регіонах України. Також агенти вишукувала місця розташування Сил оборони та збирали координати про критичну інфраструктуру.

Що відомо про затриману злочинну мережу ФСБ

В результаті багатоетапної спецоперації одночасно затримано дев'ять російських агентів у Дніпрі, Запоріжжі, Сумах, а також у Донецькій, Одеській та Кіровоградській областях.

Завербовані громадяни погодились надавати співробітнику спецслужби РФ інформацію воєнного характеру.

Повідомляється, що виконуючи вказівки "куратора", вони вишукували місця розташування Сил оборони. Зокрема їх цікавили об’єкти тимчасової дислокації особового складу ЗСУ.

Учасники агентурної мережі фіксували переміщення військової техніки автомобільними та залізничними шляхами. Також ділились координатами гідро- і теплоелектростанцій.

Окрім того, "агенти" повідомляли ворогу про результати прильотів у населених пунктах, додаючи фото та відеозаписи. До того ж, надсилали інформацію про прольоти літаків й роботу систем ППО. Поширити

За даними СБУ, до складу ворожої групи входили дві чиновниці. Одна з них — посадовиця Дніпровської міської ради, інша — очільниця відділу в Южненській міськраді на Одещині.

Також серед російських агентів були двоє менеджерів та студент університету, які фіксували рух ешелонів ЗСУ у напрямку східного фронту. Ще одним зрадником виявився ексспівробітник розформованої міліції, який "звітував" окупантам про наслідки атаки РФ на одну із гідроелектростанцій України.

Яке покарання загрожує російським агентам

Згідно з даними слідства, фігуранти потрапили у поле зору ФСБ як активні "коментатори" чатів прокремлівських Telegram-каналів. Після дистанційного вербування вони комунікували зі своїм російським куратором через анонімні чат-боти у популярному месенджері.

Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь Росії.