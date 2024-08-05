Готовили удары по Украине. СБУ разоблачила масштабную агентурную сеть ФСБ
Категория
Украина
Дата публикации

Готовили удары по Украине. СБУ разоблачила масштабную агентурную сеть ФСБ

СБУ
Готовили удары по Украине. СБУ разоблачила масштабную агентурную сеть ФСБ
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Масштабная агентурная сеть ФСБ России готовила ракетно-бомбовые и дроновые удары по шести регионам Украины. Также агенты выискивали места расположения Сил обороны и собирали координаты о критической инфраструктуре.

Главные тезисы

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  • Девять российских агентов были задержаны в различных областях Украины, в том числе среди них были чиновники и студенты.
  • Российским предателям грозит пожизненное заключение по обвинению в государственном предательстве на фоне военного положения.
  • Агенты ФСБ общались со своим куратором через Telegram-чаты, намереваясь передать информацию о движении военной техники и инфраструктуре.
  • Предатели оказали помощь в сборе данных о перемещениях вооружения и рабочей системы ПВО, за что им грозит серьезное наказание.

Что известно о задержанной преступной сети ФСБ

В результате многоэтапной спецоперации одновременно задержаны девять российских агентов в Днепре, Запорожье, Сумах, а также в Донецкой, Одесской и Кировоградской областях.

Завербованные граждане согласились предоставлять сотруднику спецслужбы РФ информацию о военном характере.

Сообщается, что следуя указаниям "куратора", они выискивали места расположения Сил обороны. В частности, их интересовали объекты временной дислокации личного состава ВСУ.

Участники агентурной сети фиксировали перемещение военной техники по автомобильным и железнодорожным путям. Также делились координатами гидро- и теплоэлектростанций.

Кроме того, агенты сообщали врагу о результатах прилетов в населенных пунктах, добавляя фото и видеозаписи. К тому же, посылали информацию о пролетах самолетов и работе систем ПВО.

По данным СБУ, в состав вражеской группы входили две чиновницы. Одна из них — чиновник Днепровского городского совета, другая — руководитель отдела в Южном горсовете на Одесщине.

Также среди российских агентов были два менеджера и студент университета, которые фиксировали движение эшелонов ВСУ в направлении восточного фронта. Еще одним предателем оказался экссотрудник расформированной милиции, который "отчитывался" оккупантам о последствиях атаки РФ на одну из гидроэлектростанций Украины.

Какое наказание грозит российским агентам

Согласно данным следствия, фигуранты попали в поле зрения ФСБ в качестве активных "комментаторов" чатов прокремлевских Telegram-каналов. После дистанционной вербовки они общались со своим российским куратором из-за анонимных чат-ботов в популярном мессенджере.

Во время обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу России.

Следователи СБУ сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленники находятся под стражей, им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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