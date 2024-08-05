Готовили удары по Украине. СБУ разоблачила масштабную агентурную сеть ФСБ

Масштабная агентурная сеть ФСБ России готовила ракетно-бомбовые и дроновые удары по шести регионам Украины. Также агенты выискивали места расположения Сил обороны и собирали координаты о критической инфраструктуре.

Что известно о задержанной преступной сети ФСБ

В результате многоэтапной спецоперации одновременно задержаны девять российских агентов в Днепре, Запорожье, Сумах, а также в Донецкой, Одесской и Кировоградской областях.

Завербованные граждане согласились предоставлять сотруднику спецслужбы РФ информацию о военном характере.

Сообщается, что следуя указаниям "куратора", они выискивали места расположения Сил обороны. В частности, их интересовали объекты временной дислокации личного состава ВСУ.

Участники агентурной сети фиксировали перемещение военной техники по автомобильным и железнодорожным путям. Также делились координатами гидро- и теплоэлектростанций.

Кроме того, агенты сообщали врагу о результатах прилетов в населенных пунктах, добавляя фото и видеозаписи. К тому же, посылали информацию о пролетах самолетов и работе систем ПВО. Поделиться

По данным СБУ, в состав вражеской группы входили две чиновницы. Одна из них — чиновник Днепровского городского совета, другая — руководитель отдела в Южном горсовете на Одесщине.

Также среди российских агентов были два менеджера и студент университета, которые фиксировали движение эшелонов ВСУ в направлении восточного фронта. Еще одним предателем оказался экссотрудник расформированной милиции, который "отчитывался" оккупантам о последствиях атаки РФ на одну из гидроэлектростанций Украины.

Какое наказание грозит российским агентам

Согласно данным следствия, фигуранты попали в поле зрения ФСБ в качестве активных "комментаторов" чатов прокремлевских Telegram-каналов. После дистанционной вербовки они общались со своим российским куратором из-за анонимных чат-ботов в популярном мессенджере.

Во время обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу России.