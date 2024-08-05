Готовили удары по Украине. СБУ разоблачила масштабную агентурную сеть ФСБ

Масштабная агентурная сеть ФСБ России готовила ракетно-бомбовые и дроновые удары по шести регионам Украины. Также агенты выискивали места расположения Сил обороны и собирали координаты о критической инфраструктуре.
Главные тезисы
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- Девять российских агентов были задержаны в различных областях Украины, в том числе среди них были чиновники и студенты.
- Российским предателям грозит пожизненное заключение по обвинению в государственном предательстве на фоне военного положения.
- Агенты ФСБ общались со своим куратором через Telegram-чаты, намереваясь передать информацию о движении военной техники и инфраструктуре.
- Предатели оказали помощь в сборе данных о перемещениях вооружения и рабочей системы ПВО, за что им грозит серьезное наказание.
Что известно о задержанной преступной сети ФСБ
В результате многоэтапной спецоперации одновременно задержаны девять российских агентов в Днепре, Запорожье, Сумах, а также в Донецкой, Одесской и Кировоградской областях.
Завербованные граждане согласились предоставлять сотруднику спецслужбы РФ информацию о военном характере.
Сообщается, что следуя указаниям "куратора", они выискивали места расположения Сил обороны. В частности, их интересовали объекты временной дислокации личного состава ВСУ.
Участники агентурной сети фиксировали перемещение военной техники по автомобильным и железнодорожным путям. Также делились координатами гидро- и теплоэлектростанций.
По данным СБУ, в состав вражеской группы входили две чиновницы. Одна из них — чиновник Днепровского городского совета, другая — руководитель отдела в Южном горсовете на Одесщине.
Также среди российских агентов были два менеджера и студент университета, которые фиксировали движение эшелонов ВСУ в направлении восточного фронта. Еще одним предателем оказался экссотрудник расформированной милиции, который "отчитывался" оккупантам о последствиях атаки РФ на одну из гидроэлектростанций Украины.
Какое наказание грозит российским агентам
Согласно данным следствия, фигуранты попали в поле зрения ФСБ в качестве активных "комментаторов" чатов прокремлевских Telegram-каналов. После дистанционной вербовки они общались со своим российским куратором из-за анонимных чат-ботов в популярном мессенджере.
Во время обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу России.
Следователи СБУ сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленники находятся под стражей, им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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