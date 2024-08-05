Руководил ракетными ударами РФ по Украине. Полковник ВВС России получил подозрение от СБУ

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на еще одного российского военного преступника, причастного к ракетным ударам по критической инфраструктуре Украины.

СБУ объявила подозрение полковнику РФ Скитскому

Речь идет о полковнике Олеге Скитском — командире 121-го тяжелого бомбардировочного полка Военно-Воздушных сил России.

Задокументировано, что по приказам чиновника его подчиненные осуществляли массированные воздушные атаки на энергосистему Украины.

Основными целями неприятеля были ключевые энергогенерирующие предприятия и электроподстанции в Киевской, Житомирской, Кировоградской и Винницкой областях.

Для огневого поражения энергообъектов оккупанты поднимали в воздух ракетоносцы-бомбардировщики Ту-95, из которых выпускали по Украине стратегические крылатые ракеты Х-101. Поделиться

В результате вражеских обстрелов были погибли и десятки раненых среди гражданского населения нашего государства.

Кроме того, атаки РФ на критическую инфраструктуру Украины привели к массовому обесточению в холодное время года жилых домов, больниц, школ и детсадов.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности заочно сообщили Скитскому о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 и ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев ведения войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Что известно о подозрениях чиновникам РФ

СБУ объявила подозрение одному из соратников российского диктатора Владимиру Путину, Алексею Дюмину и заместителю министра обороны РФ Юнус-Беку Евкурову.

По данным следствия, Алексей Дюмин, бывший телохранитель Путина и нынешний секретарь Государственного совета РФ, занимался мобилизацией Тульской области для боевых действий в Украине.

Он организовал частичную мобилизацию мужчин, создал Центр беспилотных систем и наладил производство FPV-дронов и других беспилотных летательных аппаратов. Дюмин также активно обеспечивал военные нужды РФ.

Следствие отмечает, что Юнус-Бек Евкуров, заместитель министра обороны РФ, отвечает за подготовку военнослужащих по контракту и мобилизованных лиц, которые затем принимают участие в войне против Украины.

СБУ и Офис генпрокурора сообщили обоим фигурантам о подозрении по ст. 437 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за планирование, подготовку, развязывание и ведение агрессивной войны.

Поскольку подозреваемые скрываются от правосудия, продолжаются активные меры по их наказанию.