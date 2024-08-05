Руководил ракетными ударами РФ по Украине. Полковник ВВС России получил подозрение от СБУ
Категория
Украина
Дата публикации

Руководил ракетными ударами РФ по Украине. Полковник ВВС России получил подозрение от СБУ

СБУ
Ракета
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Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на еще одного российского военного преступника, причастного к ракетным ударам по критической инфраструктуре Украины.

Главные тезисы

  • Подозрение полковнику РФ Олегу Скитскому в ракетных ударах на объекты энергосистемы Украины вызвало масштабное обесточивание и угрозу жизни гражданского населения.
  • Служба безопасности Украины и Генеральная прокуратура активно работают над выявлением и наказанием лиц, участвовавших в преступных действиях на территории Украины.
  • Деяния российских военных в виде массированных ракетных атак на критическую инфраструктуру Украины стали предметом серьезного юридического преследования в соответствии с законодательством Украины.

СБУ объявила подозрение полковнику РФ Скитскому

Речь идет о полковнике Олеге Скитском — командире 121-го тяжелого бомбардировочного полка Военно-Воздушных сил России.

Задокументировано, что по приказам чиновника его подчиненные осуществляли массированные воздушные атаки на энергосистему Украины.

Основными целями неприятеля были ключевые энергогенерирующие предприятия и электроподстанции в Киевской, Житомирской, Кировоградской и Винницкой областях.

Для огневого поражения энергообъектов оккупанты поднимали в воздух ракетоносцы-бомбардировщики Ту-95, из которых выпускали по Украине стратегические крылатые ракеты Х-101.

В результате вражеских обстрелов были погибли и десятки раненых среди гражданского населения нашего государства.

Кроме того, атаки РФ на критическую инфраструктуру Украины привели к массовому обесточению в холодное время года жилых домов, больниц, школ и детсадов.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности заочно сообщили Скитскому о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 и ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев ведения войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Что известно о подозрениях чиновникам РФ

СБУ объявила подозрение одному из соратников российского диктатора Владимиру Путину, Алексею Дюмину и заместителю министра обороны РФ Юнус-Беку Евкурову.

По данным следствия, Алексей Дюмин, бывший телохранитель Путина и нынешний секретарь Государственного совета РФ, занимался мобилизацией Тульской области для боевых действий в Украине.

Он организовал частичную мобилизацию мужчин, создал Центр беспилотных систем и наладил производство FPV-дронов и других беспилотных летательных аппаратов. Дюмин также активно обеспечивал военные нужды РФ.

Следствие отмечает, что Юнус-Бек Евкуров, заместитель министра обороны РФ, отвечает за подготовку военнослужащих по контракту и мобилизованных лиц, которые затем принимают участие в войне против Украины.

СБУ и Офис генпрокурора сообщили обоим фигурантам о подозрении по ст. 437 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за планирование, подготовку, развязывание и ведение агрессивной войны.

Поскольку подозреваемые скрываются от правосудия, продолжаются активные меры по их наказанию.

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