Полиция установила двух военных РФ, убивших офицера СБУ в Буче

СБУ и Нацполиция собрали доказательную базу против двух российских военных. Они во время оккупации Бучи замучили до смерти полковника Алексея Телиженко, помощника ректора Нациакадемии СБУ.
Главные тезисы
- Российские военные замучили до смерти офицера СБУ во время оккупации Бучи.
- Подозреваемыми являются командир и его заместитель из российской воздушно-десантной дивизии.
- Преступники участвовали в захвате территории Киевской области и осуществляли “зачистки” при полномасштабном вторжении.
- Суворов и Каскулов пытали украинского офицера несколько часов, привязав его к дереву, что привело к его смерти.
Российские военные замучили до смерти Алексея Телиженко
Как отмечается, подозреваемыми являются командир 175-го отдельного разведывательного батальона 76-й десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск РФ подполковник Денис Суворов и его заместитель, капитан Аслан Каскулов.
В начале полномасштабного вторжения они участвовали в захвате территории Киевской области и проводили так называемые "зачистки". Под их руководством подчиненные врывались в дома местных жителей и похищали их.
6 марта 2022 года во время одного из таких рейдов в Буче российские военные заключили в тюрьму Алексея Телиженко и привезли его в командный пункт в лесополосе близ Ворзеля. Суворов и Каскулов приказали своим подчиненным привязать украинского офицера к дереву и начали его пытать.
После деоккупации Киевщины тело замученного офицера было найдено с поличным вместе с еще восемью убитыми мирными жителями.
Какое наказание грозит военным преступникам
Следователи СБУ заочно сообщили Суворову и Каскулову о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушения законов и обычаев войны, совершенные по предварительному сговору группой лиц).
В настоящее время продолжаются комплексные меры по их поиску и наказанию.
Обоим грозит пожизненное заключение.
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