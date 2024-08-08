Полиция установила двух военных РФ, убивших офицера СБУ в Буче

СБУ и Нацполиция собрали доказательную базу против двух российских военных. Они во время оккупации Бучи замучили до смерти полковника Алексея Телиженко, помощника ректора Нациакадемии СБУ.

Российские военные замучили до смерти Алексея Телиженко

Как отмечается, подозреваемыми являются командир 175-го отдельного разведывательного батальона 76-й десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск РФ подполковник Денис Суворов и его заместитель, капитан Аслан Каскулов.

В начале полномасштабного вторжения они участвовали в захвате территории Киевской области и проводили так называемые "зачистки". Под их руководством подчиненные врывались в дома местных жителей и похищали их.

6 марта 2022 года во время одного из таких рейдов в Буче российские военные заключили в тюрьму Алексея Телиженко и привезли его в командный пункт в лесополосе близ Ворзеля. Суворов и Каскулов приказали своим подчиненным привязать украинского офицера к дереву и начали его пытать.

По данным следствия, Суворов лично наносил удары руками и ногами по голове и туловищу потерпевшего, а затем вонзал в рану на голове деревянный кол. Пытки длились несколько часов, после чего полусознательного Телиженко бросили в яму, где он скончался от полученных травм и холода. Поделиться

После деоккупации Киевщины тело замученного офицера было найдено с поличным вместе с еще восемью убитыми мирными жителями.

Какое наказание грозит военным преступникам

Следователи СБУ заочно сообщили Суворову и Каскулову о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушения законов и обычаев войны, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

В настоящее время продолжаются комплексные меры по их поиску и наказанию.