Коригували обстріли РФ з орендованих квартир у Києві. СБУ затримала агентів ГРУ

СБУ затримала агентів ГРУ, які організували «спостережні пункти» в орендованих квартирах Києва, щоб коригувати обстріли РФ на Україну.
Головні тези:
- СБУ успішно затримала агентів ГРУ, які коригували обстріли РФ на Україну з орендованих квартир у Києві.
- Зловмисники встановили відеокамери для стеження за вулицями Києва та виявлення позицій ППО для коригування наступних атак.
- Організатору групи та його спільнику загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна за готування до диверсій в умовах воєнного стану.
- Агенти вербували місцевих жителів для підпалів службових автомобілів та трансформаторів, дії яких шкодили Україні.
- Щодо затриманих агентів ГРУ порушено кримінальні справи за готування та вчинення діянь, що становлять загрозу для національної безпеки України.
Що відомо про затриманих агентів ГРУ РФ
Як зазначається, у результаті спецоперації в столичному регіоні затримано старшого агента (резидента) головного управління Генштабу ГРУ РФ та одного з його поплічників.
Затриманими виявились двоє мешканців Київщини, які за гроші почали працювати на російську спецслужбу.
Як зазначається, у цьому помешканні агенти встановили відеокамери з програмою віддаленого доступу, яка дозволяла гру стежити за вулицями Києва у режимі онлайн.
Таким чином, противник намагався фіксувати наслідки повітряних ударів по місту та виявляти позиції ППО для коригування наступних атак.
З аналогічним завданням диверсійна група виїжджала до Полтави та Чернігова. Там вони проводили дорозвідку поблизу енергетичних об’єктів, після чого планували створити власні агентурні осередки.
Для цього вони вербували місцевих жителів, які шукали «легкі гроші», розміщуючи оголошення у спеціалізованих Телеграм-каналах, контрольованих російськими спецслужбами. Новим агентам також доручали підпали службових автомобілів працівників ТЦК та силових трансформаторів у трьох регіонах України.
Яке покарання загрожує російським агентам
СБУ вчасно виявила організатора агентурної мережі та його спільника, затримавши їх.
Під час обшуків у зловмисників вилучили відеообладнання, телефони та сім-карти з доказами підривної діяльності на користь РФ.
Затриманим оголошено підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 КК України (готування до диверсії в умовах воєнного стану).Організатору групи додатково пред’явлено підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 114-1 КК України (готування до дій, що заважають законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань у особливий період).
Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
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