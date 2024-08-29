Коригували обстріли РФ з орендованих квартир у Києві. СБУ затримала агентів ГРУ

СБУ затримала агентів ГРУ, які організували «спостережні пункти» в орендованих квартирах Києва, щоб коригувати обстріли РФ на Україну.

Що відомо про затриманих агентів ГРУ РФ

Як зазначається, у результаті спецоперації в столичному регіоні затримано старшого агента (резидента) головного управління Генштабу ГРУ РФ та одного з його поплічників.

Затриманими виявились двоє мешканців Київщини, які за гроші почали працювати на російську спецслужбу.

За вказівкою окупантів фігуранти коригували ракетно-дронові атаки РФ та готували підпали електропідстанцій і службових авто ЗСУ.Для виконання завдань зловмисники облаштували спостережний пункт в орендованій квартирі київської багатоповерхівки з панорамою на потенційні цілі — об’єкти критичної інфраструктури, — зазначає СБУ. Поширити

Як зазначається, у цьому помешканні агенти встановили відеокамери з програмою віддаленого доступу, яка дозволяла гру стежити за вулицями Києва у режимі онлайн.

Таким чином, противник намагався фіксувати наслідки повітряних ударів по місту та виявляти позиції ППО для коригування наступних атак.

З аналогічним завданням диверсійна група виїжджала до Полтави та Чернігова. Там вони проводили дорозвідку поблизу енергетичних об’єктів, після чого планували створити власні агентурні осередки.

Для цього вони вербували місцевих жителів, які шукали «легкі гроші», розміщуючи оголошення у спеціалізованих Телеграм-каналах, контрольованих російськими спецслужбами. Новим агентам також доручали підпали службових автомобілів працівників ТЦК та силових трансформаторів у трьох регіонах України.

Яке покарання загрожує російським агентам

СБУ вчасно виявила організатора агентурної мережі та його спільника, затримавши їх.

Під час обшуків у зловмисників вилучили відеообладнання, телефони та сім-карти з доказами підривної діяльності на користь РФ.

Затриманим оголошено підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 КК України (готування до диверсії в умовах воєнного стану).Організатору групи додатково пред’явлено підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 114-1 КК України (готування до дій, що заважають законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань у особливий період).