Корректировали обстрелы РФ с арендованных квартир в Киеве. СБУ задержала агентов ГРУ

СБУ задержала агентов ГРУ, организовавших «наблюдательные пункты» в арендованных квартирах Киева, чтобы корректировать обстрелы РФ в Украине.
Главные тезисы
- Задержаны агенты ГРУ, которые корректировали обстрелы РФ в Украине с арендованных квартир в Киеве.
- Агенты организовали наблюдательные пункты для фиксации последствий воздушных ударов и выявления позиций ПВО.
- СБУ обнаружила организаторов агентурной сети, им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
- Агентам предъявлено подозрение по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 УК Украины и другим статьям, связанным с подготовкой к диверсиям.
- Диверсионная группа также планировала создать агентурные ячейки в других регионах Украины, вербуя местных жителей.
Что известно о задержанных агентах ГРУ РФ
Как отмечается, в результате спецоперации в столичном регионе задержан старший агент (резидент) главного управления Генштаба ГРУ РФ и один из его приспешников.
Задержанными оказались два жителя Киевщины, которые за деньги начали работать на российскую спецслужбу.
Как отмечается, в этом доме агенты установили видеокамеры с программой удаленного доступа, позволявшей игру следить за улицами Киева в режиме онлайн.
Таким образом противник пытался фиксировать последствия воздушных ударов по городу и выявлять позиции ПВО для корректировки последующих атак.
С аналогичной задачей диверсионная группа выезжала в Полтаву и Чернигов. Там они проводили разведку вблизи энергетических объектов, после чего планировали создать собственные агентурные ячейки.
Для этого они вербовали местных жителей, которые искали легкие деньги, размещая объявления в специализированных Телеграмм-каналах, контролируемых российскими спецслужбами. Новым агентам также поручали поджоги служебных автомобилей работников ТЦК и силовых трансформаторов в трех регионах Украины.
Какое наказание грозит российским агентам
СБУ вовремя обнаружила организатора агентурной сети и его подельника, задержав их.
Во время обысков у злоумышленников изъяли видеооборудование, телефоны и сим-карты с поличным в пользу РФ.
Задержанным объявлено подозрение по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 УК Украины (подготовка к диверсии в условиях военного положения). Организатору группы дополнительно предъявлено подозрение по ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины (подготовка к действиям, мешающим законной деятельности ВСУ и другим военным формированиям в особый период).
Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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