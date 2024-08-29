Корректировали обстрелы РФ с арендованных квартир в Киеве. СБУ задержала агентов ГРУ

СБУ задержала агентов ГРУ, организовавших «наблюдательные пункты» в арендованных квартирах Киева, чтобы корректировать обстрелы РФ в Украине.

Что известно о задержанных агентах ГРУ РФ

Как отмечается, в результате спецоперации в столичном регионе задержан старший агент (резидент) главного управления Генштаба ГРУ РФ и один из его приспешников.

Задержанными оказались два жителя Киевщины, которые за деньги начали работать на российскую спецслужбу.

По указанию окупантов фигуранты корректировали ракетно-дроновые атаки РФ и готовили поджоги электроподстанций и служебных авто ВСУ. Для выполнения задач злоумышленники обустроили наблюдательный пункт в арендованной квартире киевской многоэтажки с панорамой на потенциальные цели — объекты критической инфраструктуры, — отмечает критическая инфраструктура. Поделиться

Как отмечается, в этом доме агенты установили видеокамеры с программой удаленного доступа, позволявшей игру следить за улицами Киева в режиме онлайн.

Таким образом противник пытался фиксировать последствия воздушных ударов по городу и выявлять позиции ПВО для корректировки последующих атак.

С аналогичной задачей диверсионная группа выезжала в Полтаву и Чернигов. Там они проводили разведку вблизи энергетических объектов, после чего планировали создать собственные агентурные ячейки.

Для этого они вербовали местных жителей, которые искали легкие деньги, размещая объявления в специализированных Телеграмм-каналах, контролируемых российскими спецслужбами. Новым агентам также поручали поджоги служебных автомобилей работников ТЦК и силовых трансформаторов в трех регионах Украины.

Какое наказание грозит российским агентам

СБУ вовремя обнаружила организатора агентурной сети и его подельника, задержав их.

Во время обысков у злоумышленников изъяли видеооборудование, телефоны и сим-карты с поличным в пользу РФ.

Задержанным объявлено подозрение по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 УК Украины (подготовка к диверсии в условиях военного положения). Организатору группы дополнительно предъявлено подозрение по ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины (подготовка к действиям, мешающим законной деятельности ВСУ и другим военным формированиям в особый период).