Корректировали обстрелы РФ с арендованных квартир в Киеве. СБУ задержала агентов ГРУ
Категория
Украина
Дата публикации

Корректировали обстрелы РФ с арендованных квартир в Киеве. СБУ задержала агентов ГРУ

СБУ
Корректировали обстрелы РФ с арендованных квартир в Киеве. СБУ задержала агентов ГРУ
Read in English
Читати українською

СБУ задержала агентов ГРУ, организовавших «наблюдательные пункты» в арендованных квартирах Киева, чтобы корректировать обстрелы РФ в Украине.

Главные тезисы

  • Задержаны агенты ГРУ, которые корректировали обстрелы РФ в Украине с арендованных квартир в Киеве.
  • Агенты организовали наблюдательные пункты для фиксации последствий воздушных ударов и выявления позиций ПВО.
  • СБУ обнаружила организаторов агентурной сети, им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
  • Агентам предъявлено подозрение по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 УК Украины и другим статьям, связанным с подготовкой к диверсиям.
  • Диверсионная группа также планировала создать агентурные ячейки в других регионах Украины, вербуя местных жителей.

Что известно о задержанных агентах ГРУ РФ

Как отмечается, в результате спецоперации в столичном регионе задержан старший агент (резидент) главного управления Генштаба ГРУ РФ и один из его приспешников.

Задержанными оказались два жителя Киевщины, которые за деньги начали работать на российскую спецслужбу.

По указанию окупантов фигуранты корректировали ракетно-дроновые атаки РФ и готовили поджоги электроподстанций и служебных авто ВСУ. Для выполнения задач злоумышленники обустроили наблюдательный пункт в арендованной квартире киевской многоэтажки с панорамой на потенциальные цели — объекты критической инфраструктуры, — отмечает критическая инфраструктура.

Как отмечается, в этом доме агенты установили видеокамеры с программой удаленного доступа, позволявшей игру следить за улицами Киева в режиме онлайн.

Таким образом противник пытался фиксировать последствия воздушных ударов по городу и выявлять позиции ПВО для корректировки последующих атак.

С аналогичной задачей диверсионная группа выезжала в Полтаву и Чернигов. Там они проводили разведку вблизи энергетических объектов, после чего планировали создать собственные агентурные ячейки.

Для этого они вербовали местных жителей, которые искали легкие деньги, размещая объявления в специализированных Телеграмм-каналах, контролируемых российскими спецслужбами. Новым агентам также поручали поджоги служебных автомобилей работников ТЦК и силовых трансформаторов в трех регионах Украины.

Какое наказание грозит российским агентам

СБУ вовремя обнаружила организатора агентурной сети и его подельника, задержав их.

Во время обысков у злоумышленников изъяли видеооборудование, телефоны и сим-карты с поличным в пользу РФ.

Задержанным объявлено подозрение по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 УК Украины (подготовка к диверсии в условиях военного положения). Организатору группы дополнительно предъявлено подозрение по ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины (подготовка к действиям, мешающим законной деятельности ВСУ и другим военным формированиям в особый период).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Поджигал ТЦК в Одесской области. СБУ задержала российского агента
СБУ
Поджигал ТЦК в Одесской области. СБУ задержала российского агента
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Полиция установила двух военных РФ, убивших офицера СБУ в Буче
СБУ
Полиция установила двух военных РФ, убивших офицера СБУ в Буче
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Действовали в трех областях. СБУ разоблачила агентурную сеть РФ
СБУ
Действовали в трех областях. СБУ разоблачила агентурную сеть РФ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?