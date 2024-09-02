Готувала ракетний обстріл Миколаєва. СБУ затримала інформаторку російського ГРУ

СБУ затримала інформаторку російського Головного розвідувального управління, яка намагалась підготувати ракетний удар по Миколаєву "в обхід" ППО.
Головні тези:
- Затримана інформаторка російського Головного розвідувального управління готувала ракетний обстріл Миколаєва “в обхід” ППО.
- Жінка збирала координати об'єктів для ракетно-дронових ударів по місту та фіксувала їх на камеру для російського куратора.
- Інформаторці загрожує до 12 років тюрми за несанкціоноване поширення інформації про направлення зброї в Україну.
- Дії затриманої є серйозною загрозою для національної безпеки та вимагають відповідного покарання.
Що відомо про затриману агентку ГРУ РФ
Як повідомили в СБУ, інформаторку було затримано у Миколаєві. Вона збирала координати обʼєктів для нової серії ракетно-дронових ударів по місту.
Для того щоб завдати ураження "в обхід" ППО, ворога цікавили місця базування зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій ЗСУ.
У разі встановлення локації об'єкта, жінка фіксувала його на камеру, роблячи вигляд, що нібито з кимось розмовляє. Після цього отриманні відомості вона узагальнювала у "звіт" свого російського куратора — працівника ГРУ. Установчі дані останнього також вже відомі контррозвідникам СБУ.
Після затримання у зрадниці було вилучено мобільний телефон, який вона використовувала для зв'язку з ворогом.
Яке покарання загрожує затриманій інформаторці
Ворожій інформаторці було повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України — несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ.
Їй загрожує 12 років тюрми.
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