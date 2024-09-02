Готувала ракетний обстріл Миколаєва. СБУ затримала інформаторку російського ГРУ
Категорія
Україна
Дата публікації

Готувала ракетний обстріл Миколаєва. СБУ затримала інформаторку російського ГРУ

СБУ
Готувала ракетний обстріл Миколаєва. СБУ затримала інформаторку російського ГРУ

СБУ затримала інформаторку російського Головного розвідувального управління, яка намагалась підготувати ракетний удар по Миколаєву "в обхід" ППО.

Головні тези:

  • Затримана інформаторка російського Головного розвідувального управління готувала ракетний обстріл Миколаєва “в обхід” ППО.
  • Жінка збирала координати об'єктів для ракетно-дронових ударів по місту та фіксувала їх на камеру для російського куратора.
  • Інформаторці загрожує до 12 років тюрми за несанкціоноване поширення інформації про направлення зброї в Україну.
  • Дії затриманої є серйозною загрозою для національної безпеки та вимагають відповідного покарання.

Що відомо про затриману агентку ГРУ РФ

Як повідомили в СБУ, інформаторку було затримано у Миколаєві. Вона збирала координати обʼєктів для нової серії ракетно-дронових ударів по місту.

Для того щоб завдати ураження "в обхід" ППО, ворога цікавили місця базування зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій ЗСУ.

Для виконання ворожого завдання російська спецслужба залучила свою інформаторку — колишню бухгалтерку місцевого підприємства. Щоб виявити потенційні цілі, зловмисниця об’їжджала місто різними маршрутами на громадському транспорті та здійснювала дорозвідку пішки, — пише СБУ.

У разі встановлення локації об'єкта, жінка фіксувала його на камеру, роблячи вигляд, що нібито з кимось розмовляє. Після цього отриманні відомості вона узагальнювала у "звіт" свого російського куратора — працівника ГРУ. Установчі дані останнього також вже відомі контррозвідникам СБУ.

Після затримання у зрадниці було вилучено мобільний телефон, який вона використовувала для зв'язку з ворогом.

Яке покарання загрожує затриманій інформаторці

Ворожій інформаторці було повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України — несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ.

Їй загрожує 12 років тюрми.

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