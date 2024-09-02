Готовила ракетный обстрел Николаева. СБУ задержала информаторку российского ГРУ

СБУ задержала осведомительницу российского Главного разведывательного управления, которая пыталась подготовить ракетный удар по Николаеву "в обход" ПВО.

Что известно о задержанной агентке ГРУ РФ

Как сообщили в СБУ, информатор был задержан в Николаеве. Она собирала координаты объектов для новой серии ракетно-дроновых ударов по городу.

Для того, чтобы нанести поражение "в обход" ПВО, врага интересовали места базирования зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций ВСУ.

Для выполнения враждебной задачи российская спецслужба привлекла своего информатора — бывшую бухгалтер местного предприятия. Чтобы выявить потенциальные цели, злоумышленница объезжала город по разным маршрутам на общественном транспорте и осуществляла доразведку пешком, — пишет СБУ. Поделиться

В случае установки локации объекта, женщина фиксировала его на камеру, делая вид, что якобы с кем-то разговаривает. После этого в получении сведения она обобщала в "отчет" своего российского куратора — работника ГРУ. Учредительные данные последнего также уже известны контрразведчикам СБУ.

После задержания у предательницы был удален мобильный телефон, который она использовала для связи с врагом.

Какое наказание грозит задержанному информатору

Вражескому информатору было сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины — несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ.