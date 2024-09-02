Готовила ракетный обстрел Николаева. СБУ задержала информаторку российского ГРУ
Категория
Украина
Дата публикации

Готовила ракетный обстрел Николаева. СБУ задержала информаторку российского ГРУ

СБУ
Готовила ракетный обстрел Николаева. СБУ задержала информаторку российского ГРУ
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СБУ задержала осведомительницу российского Главного разведывательного управления, которая пыталась подготовить ракетный удар по Николаеву "в обход" ПВО.

Главные тезисы

  • Осведомительница российского ГРУ была задержана СБУ за попытку подготовить ракетный обстрел Николаева “в обход” ПВО.
  • Агентка ГРУ собирала координаты объектов для ракетно-дроновых ударов, интересуясь местами базирования зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций ВСУ.
  • Российская спецслужба использовала бывшего бухгалтера предприятия в качестве информатора для доразведки города и сбора данных о потенциальных целях.
  • Задержанной информаторке грозит до 12 лет тюрьмы по статье уголовного кодекса Украины за несанкционированное распространение информации о направлении оружия и вооружения в Украину.
  • После задержания агентки онлайн-коммуникация с российским куратором была прекращена, что привело к значительному нарушению планов вражеской разведки.

Что известно о задержанной агентке ГРУ РФ

Как сообщили в СБУ, информатор был задержан в Николаеве. Она собирала координаты объектов для новой серии ракетно-дроновых ударов по городу.

Для того, чтобы нанести поражение "в обход" ПВО, врага интересовали места базирования зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций ВСУ.

Для выполнения враждебной задачи российская спецслужба привлекла своего информатора — бывшую бухгалтер местного предприятия. Чтобы выявить потенциальные цели, злоумышленница объезжала город по разным маршрутам на общественном транспорте и осуществляла доразведку пешком, — пишет СБУ.

В случае установки локации объекта, женщина фиксировала его на камеру, делая вид, что якобы с кем-то разговаривает. После этого в получении сведения она обобщала в "отчет" своего российского куратора — работника ГРУ. Учредительные данные последнего также уже известны контрразведчикам СБУ.

После задержания у предательницы был удален мобильный телефон, который она использовала для связи с врагом.

Какое наказание грозит задержанному информатору

Вражескому информатору было сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины — несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ.

Ей грозит 12 лет тюрьмы.

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