Готовила ракетный обстрел Николаева. СБУ задержала информаторку российского ГРУ

СБУ задержала осведомительницу российского Главного разведывательного управления, которая пыталась подготовить ракетный удар по Николаеву "в обход" ПВО.
Главные тезисы
- Осведомительница российского ГРУ была задержана СБУ за попытку подготовить ракетный обстрел Николаева “в обход” ПВО.
- Агентка ГРУ собирала координаты объектов для ракетно-дроновых ударов, интересуясь местами базирования зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций ВСУ.
- Российская спецслужба использовала бывшего бухгалтера предприятия в качестве информатора для доразведки города и сбора данных о потенциальных целях.
- Задержанной информаторке грозит до 12 лет тюрьмы по статье уголовного кодекса Украины за несанкционированное распространение информации о направлении оружия и вооружения в Украину.
- После задержания агентки онлайн-коммуникация с российским куратором была прекращена, что привело к значительному нарушению планов вражеской разведки.
Что известно о задержанной агентке ГРУ РФ
Как сообщили в СБУ, информатор был задержан в Николаеве. Она собирала координаты объектов для новой серии ракетно-дроновых ударов по городу.
Для того, чтобы нанести поражение "в обход" ПВО, врага интересовали места базирования зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций ВСУ.
В случае установки локации объекта, женщина фиксировала его на камеру, делая вид, что якобы с кем-то разговаривает. После этого в получении сведения она обобщала в "отчет" своего российского куратора — работника ГРУ. Учредительные данные последнего также уже известны контрразведчикам СБУ.
После задержания у предательницы был удален мобильный телефон, который она использовала для связи с врагом.
Какое наказание грозит задержанному информатору
Вражескому информатору было сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины — несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ.
Ей грозит 12 лет тюрьмы.
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