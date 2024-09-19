Коригував удари по місту та позиціям ЗСУ. СБУ затримала у Харкові агента ГРУ РФ

СБУ затримала у Харкові агента російської воєнної розвідки. Він коригував ракетно-бомбові удари по місту та прилеглих територіях.

Що відомо про затриманого російського агента

Як повідомили в СБУ, агентом виявився 42-річний безробітний місцевий житель. Його дистанційно завербували через його прокремлівські дописи у Telegram-каналах.

Контакт із ним налагодив співробітник російського ГРУ, запропонувавши співпрацю.

Агент регулярно обходив райони Харкова, фіксуючи розташування українських військових і надсилав координати через Google Maps своєму куратору.

СБУ виявила агента на початковому етапі його діяльності, що дозволило вчасно захистити позиції ЗСУ.

Під час обшуків у нього вилучили телефон, який він використовував для фотографування військових об’єктів та комунікації з російським ГРУ.

Яке покарання загрожує агенту ГРУ РФ

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.