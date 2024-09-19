Коригував удари по місту та позиціям ЗСУ. СБУ затримала у Харкові агента ГРУ РФ

СБУ затримала у Харкові агента російської воєнної розвідки. Він коригував ракетно-бомбові удари по місту та прилеглих територіях.
Головні тези:
- Затриманий агент ГРУ РФ коригував удари по місту та позиціям ЗСУ, передаючи інформацію через Google Maps.
- СБУ вчасно розкрила справу та затримала безробітного мешканця Харкова, якого завербували через прокремлівські дописи у Telegram-каналах.
- Агенту загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду в умовах воєнного стану.
Що відомо про затриманого російського агента
Як повідомили в СБУ, агентом виявився 42-річний безробітний місцевий житель. Його дистанційно завербували через його прокремлівські дописи у Telegram-каналах.
Контакт із ним налагодив співробітник російського ГРУ, запропонувавши співпрацю.
Агент регулярно обходив райони Харкова, фіксуючи розташування українських військових і надсилав координати через Google Maps своєму куратору.
СБУ виявила агента на початковому етапі його діяльності, що дозволило вчасно захистити позиції ЗСУ.
Під час обшуків у нього вилучили телефон, який він використовував для фотографування військових об’єктів та комунікації з російським ГРУ.
Яке покарання загрожує агенту ГРУ РФ
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.
Зловмиснику обрано запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
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