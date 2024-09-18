Украинский офицер "сливал" РФ места дислокации подразделений и командных пунктов ВСУ

Службе безопасности Украины удалось задержать в Донецкой области 26-летнего офицера Вооруженных сил, который за один миллион рублей собирался слить российским спецслужбам места дислокации опорных и командных пунктов своей бригады на Покровском направлении.
Главные тезисы
- Офицер Вооруженных сил Украины передавал врагу места дислокации подразделений и командных пунктов ВСУ.
- СБУ удалось задержать агента ФСБ, готовившего серию воздушных ударов по местам дислокации украинских сил.
- Украинскому офицеру-предателю обещали 1 млн рублей от РФ, однако его просто обманули.
Что известно об украинском офицере-предателе и его мотивах
Как сообщает Офис генерального прокурора Украины, в июле 2024 года 26-летний офицер одной из боевых бригад, являвшийся сторонником пророссийских взглядов, вышел на представителя вражеской спецслужбы и начал сотрудничество.
Что важно понимать, предатель передавал места дислокации подразделений и командных пунктов ВСУ по всем регионам Украины.
Кроме того, сообщается, что ФСБ РФ обещала украинскому офицеру-предателю 1 млн рублей.
Однако этих средств он не получил, ведь тему денежного вознаграждения российская спецслужба использовала исключительно для вербовки агента.
Как удалось обнаружить и задержать агента РФ
Сотрудникам СБУ удалось заблаговременно разоблачить офицера-предателя и задержать его, когда он фиксировал для агрессора геолокацию передовых позиций ВСУ.
У него сразу изъяли мобильный телефон, который использовал для общения с ФСБ РФ.
Более того, в ходе расследования дополнительно установлено, что по указанию российской спецслужбы агент должен был «слить» ФСБ организационно-штатную структуру с личным составом бригады ВСУ, где проходил службу.
Продолжается расследование. Злоумышленник находится под стражей.
Что важно понимать, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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