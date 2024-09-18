Украинский офицер "сливал" РФ места дислокации подразделений и командных пунктов ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации

Украинский офицер "сливал" РФ места дислокации подразделений и командных пунктов ВСУ

СБУ
СБУ
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Службе безопасности Украины удалось задержать в Донецкой области 26-летнего офицера Вооруженных сил, который за один миллион рублей собирался слить российским спецслужбам места дислокации опорных и командных пунктов своей бригады на Покровском направлении.

Главные тезисы

  • Офицер Вооруженных сил Украины передавал врагу места дислокации подразделений и командных пунктов ВСУ.
  • СБУ удалось задержать агента ФСБ, готовившего серию воздушных ударов по местам дислокации украинских сил.
  • Украинскому офицеру-предателю обещали 1 млн рублей от РФ, однако его просто обманули.

Что известно об украинском офицере-предателе и его мотивах

Как сообщает Офис генерального прокурора Украины, в июле 2024 года 26-летний офицер одной из боевых бригад, являвшийся сторонником пророссийских взглядов, вышел на представителя вражеской спецслужбы и начал сотрудничество.

Что важно понимать, предатель передавал места дислокации подразделений и командных пунктов ВСУ по всем регионам Украины.

Служба безопасности задержала в Донецкой области еще одного агента ФСБ. Он готовил серию воздушных ударов РФ по местам дислокации украинских войск на одном из самых горячих направлений фронта — Покровском, — сказано в заявлении СБУ.

Кроме того, сообщается, что ФСБ РФ обещала украинскому офицеру-предателю 1 млн рублей.

Однако этих средств он не получил, ведь тему денежного вознаграждения российская спецслужба использовала исключительно для вербовки агента.

Как удалось обнаружить и задержать агента РФ

Сотрудникам СБУ удалось заблаговременно разоблачить офицера-предателя и задержать его, когда он фиксировал для агрессора геолокацию передовых позиций ВСУ.

У него сразу изъяли мобильный телефон, который использовал для общения с ФСБ РФ.

Фото: ssu.gov.ua

Более того, в ходе расследования дополнительно установлено, что по указанию российской спецслужбы агент должен был «слить» ФСБ организационно-штатную структуру с личным составом бригады ВСУ, где проходил службу.

Фото: ssu.gov.ua

Оккупанты надеялись использовать эту информацию для новых вербовок и получения разведданных об обороне Покровска. На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Продолжается расследование. Злоумышленник находится под стражей.

Фото: ssu.gov.ua

Что важно понимать, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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