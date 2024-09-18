ВСУ уничтожили более 1100 окупантов РФ, 25 артсистем и 6 танков

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1130 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 194 боевых столкновений.

При поддержке авиации противника на Купянском направлении в сутки произошло 13 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки, Новоосинового, Кругляковки, Андреевки, Колесниковки, Петропавловки и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз. Пытался продвинуться недалеко от Чернещины, Дружелюбовки, Макеевки, Торского и Невского.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали десять раз вблизи Часового Яра, Ступочек, Клещиевки и Белой Горы. Ситуация контролируется.