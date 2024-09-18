ВСУ уничтожили более 1100 окупантов РФ, 25 артсистем и 6 танков

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения уже составляет 637010 военных.
Главные тезисы
- Украинские военные продолжают успешно ликвидировать российских захватчиков и уничтожают их технику.
- Общее количество потерь российской армии насчитывает 637010 военных с начала вторжения.
- Согласно отчетам Генштаба, за сутки уничтожено более 1100 российских захватчиков и значительное количество техники, включая танки, артиллерию и авиацию.
- На фронте зафиксировано 194 боевых столкновения, в том числе в нескольких направлениях агрессивных атак противника.
- Ситуация на фронте контролируется силами обороны, которые успешно отражают атаки агрессора и защищают населенные пункты.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1130 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 8691 (+6) ед;
боевых бронированных машин — 17 080 (+3) ед;
артиллерийских систем — 18 154 (+25) ед;
РСЗО — 1188 ед.;
средства ПВО — 947 ед;
самолетов — 369 ед.;
вертолетов — 328 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 15 354 (+25) ед;
крылатых ракет — 2592 ед.;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 24 784 (+45) ед;
специальной техники — 3109 (+18) ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 194 боевых столкновений.
При поддержке авиации противника на Купянском направлении в сутки произошло 13 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки, Новоосинового, Кругляковки, Андреевки, Колесниковки, Петропавловки и Лозовой.
На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз. Пытался продвинуться недалеко от Чернещины, Дружелюбовки, Макеевки, Торского и Невского.
На Краматорском направлении оккупанты атаковали десять раз вблизи Часового Яра, Ступочек, Клещиевки и Белой Горы. Ситуация контролируется.
На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 15 атак неподалеку от Щербиновки, Торецкая, Дачного и Нелиповки.
На Кураховском направлении Силы обороны отразили 49 атак в направлении Цукуриного, Желаемого Первого, Горняка, Екатериновки, Георгиевки и Константиновки, противник активно применял штурмовую и бомбардировочную авиацию.
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