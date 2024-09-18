ВСУ уничтожили более 1100 окупантов РФ, 25 артсистем и 6 танков
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более 1100 окупантов РФ, 25 артсистем и 6 танков

Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили более 1100 окупантов РФ, 25 артсистем и 6 танков
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Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения уже составляет 637010 военных.

Главные тезисы

  • Украинские военные продолжают успешно ликвидировать российских захватчиков и уничтожают их технику.
  • Общее количество потерь российской армии насчитывает 637010 военных с начала вторжения.
  • Согласно отчетам Генштаба, за сутки уничтожено более 1100 российских захватчиков и значительное количество техники, включая танки, артиллерию и авиацию.
  • На фронте зафиксировано 194 боевых столкновения, в том числе в нескольких направлениях агрессивных атак противника.
  • Ситуация на фронте контролируется силами обороны, которые успешно отражают атаки агрессора и защищают населенные пункты.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1130 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 8691 (+6) ед;

  • боевых бронированных машин — 17 080 (+3) ед;

  • артиллерийских систем — 18 154 (+25) ед;

  • РСЗО — 1188 ед.;

  • средства ПВО — 947 ед;

  • самолетов — 369 ед.;

  • вертолетов — 328 ед.;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 15 354 (+25) ед;

  • крылатых ракет — 2592 ед.;

  • кораблей/катеров — 28 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 24 784 (+45) ед;

  • специальной техники — 3109 (+18) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff.ua

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 194 боевых столкновений.

  • При поддержке авиации противника на Купянском направлении в сутки произошло 13 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки, Новоосинового, Кругляковки, Андреевки, Колесниковки, Петропавловки и Лозовой.

  • На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз. Пытался продвинуться недалеко от Чернещины, Дружелюбовки, Макеевки, Торского и Невского.

  • На Краматорском направлении оккупанты атаковали десять раз вблизи Часового Яра, Ступочек, Клещиевки и Белой Горы. Ситуация контролируется.

  • На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 15 атак неподалеку от Щербиновки, Торецкая, Дачного и Нелиповки.

На Покровском направлении наши защитники отражали 51 штурмовое и наступательное действие агрессора в сторону населенных пунктов Гродовки, Новоторецкого, Новогродовки, Николаевки, Украинской, Александрополя, Воздвиженки, Мариновки и Зеленого Поля. Наибольшая концентрация вражеских атак была близ Гродовки и Новогродовки.

  • На Кураховском направлении Силы обороны отразили 49 атак в направлении Цукуриного, Желаемого Первого, Горняка, Екатериновки, Георгиевки и Константиновки, противник активно применял штурмовую и бомбардировочную авиацию.

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