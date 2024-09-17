В плен к бойцам отдельной механизированной Степной бригады Сухопутных войск попали 13 российских военных. Четверо из оккупантов получили серьезные ранения.

Российские оккупанты продолжают сдаваться в плен на Курщине

Как отмечается, в Курской области Силы обороны захватили в плен более десятка российских военных. После пяти дней интенсивных боев оккупанты подняли белый флаг из-за нехватки воды и боеприпасов.

Сухопутные войска продолжают пополнять обменный фонд. Курская операция. После пяти дней ожесточенных боев враг остался без воды и боеприпасов, что привело к капитуляции, говорится в сообщении. Поделиться

Что известно о ситуации в Курской области

Как сообщил американский Институт изучения войны, 13 сентября Силы обороны Украины смогли продвинуться вперед в Глушковском районе Курской области.

Следует также отметить, что Генштаб ВСУ пока эту информацию не подтверждал и не комментировал.

По словам российских блоггеров и военкоров, украинские воины совершили атаку к юго-западу от Глушково в районе Нового Пути, Веселого и Медвежьего (восточнее Веселого).

Нельзя также игнорировать тот факт, что новые успешные наступательные действия ВСУ происходят на фоне провальных попыток российских войск контратаковать и вернуть утраченные территории.

Существует высокая вероятность того, что российские захватчики вскоре перебросят дополнительные подразделения из других частей театра боевых действий в Курскую область, чтобы создать группировку сил, способную вести длительную контрнаступательную операцию.