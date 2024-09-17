ВСУ взяли в плен еще 13 солдат РФ во время операции на Курщине — видео
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ взяли в плен еще 13 солдат РФ во время операции на Курщине — видео

Сухопутные войска ВС Украины
ВСУ взяли в плен еще 13 солдат РФ во время операции на Курщине — видео
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В плен к бойцам отдельной механизированной Степной бригады Сухопутных войск попали 13 российских военных. Четверо из оккупантов получили серьезные ранения.

Главные тезисы

  • Украинские силы обороны продвинулись вперед на Курщине, захватив в плен 13 солдат РФ.
  • Российские оккупанты продолжают сдаваться из-за нехватки ресурсов, таких как вода и боеприпасы.
  • Новые успешные наступательные действия ВСУ происходят на фоне неудачных попыток российских войск контратаковать.
  • Возможно переброска дополнительных подразделений РФ в Курскую область для контрнаступательных операций.

Российские оккупанты продолжают сдаваться в плен на Курщине

Как отмечается, в Курской области Силы обороны захватили в плен более десятка российских военных. После пяти дней интенсивных боев оккупанты подняли белый флаг из-за нехватки воды и боеприпасов.

Сухопутные войска продолжают пополнять обменный фонд. Курская операция. После пяти дней ожесточенных боев враг остался без воды и боеприпасов, что привело к капитуляции, говорится в сообщении.

Что известно о ситуации в Курской области

Как сообщил американский Институт изучения войны, 13 сентября Силы обороны Украины смогли продвинуться вперед в Глушковском районе Курской области.

Следует также отметить, что Генштаб ВСУ пока эту информацию не подтверждал и не комментировал.

По словам российских блоггеров и военкоров, украинские воины совершили атаку к юго-западу от Глушково в районе Нового Пути, Веселого и Медвежьего (восточнее Веселого).

Нельзя также игнорировать тот факт, что новые успешные наступательные действия ВСУ происходят на фоне провальных попыток российских войск контратаковать и вернуть утраченные территории.

Существует высокая вероятность того, что российские захватчики вскоре перебросят дополнительные подразделения из других частей театра боевых действий в Курскую область, чтобы создать группировку сил, способную вести длительную контрнаступательную операцию.

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