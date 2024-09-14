Украинские десантники разнесли вдребезги российских "ведевешников" на Курщине — видео

13 сентября состоялось ожесточенное сражение между Десантно-штурмовыми войсками ВСУ и российскими захватчиками в Курской области.
Главные тезисы
- Бой продолжался несколько часов и закончился победой украинских воинов.
- Силы обороны Украины успели ликвидировать десятки российских окупантов.
- Успешные наступательные действия ВСУ в Глушковском районе Курской области проходят на фоне провальных попыток российских войск контратаковать.
В ДШВ показали, как отбивали новую атаку россиян
По словам украинских воинов, это сражение длилось несколько часов и завершилось тотальным разгромом врага и бегством российских захватчиков.
Для нового нападения на позиции украинских сил противник использовал два танка, одиннадцать БМД и один БТР из состава одной из воинских частей "ВДВ" Российской Федерации.
Как отмечают украинские воины, в результате на поле боя остались пять БМД, танк и БТР противника, а также несколько десятков 200-х россиян.
Кроме того, указано, что остальные уцелевшие российские "ведевешники" просто убежали.
Что известно о ситуации в Курской области
Как сообщил американский Институт изучения войны, 13 сентября Силы обороны Украины смогли продвинуться вперед в Глушковском районе Курской области.
Следует также отметить, что Генштаб ВСУ пока эту информацию не подтверждал и не комментировал.
По словам российских блогеров и военкорров, украинские воины совершили атаку к юго-западу от Глушкова в районе Нового Пути, Веселого и Медвежьего (восточнее Веселого).
Нельзя также игнорировать тот факт, что новые успешные наступательные действия ВСУ происходят на фоне провальных попыток российских войск контратаковать и вернуть утраченные территории.
Существует высокая вероятность того, что российские захватчики вскоре перебросят дополнительные подразделения из других частей театра боевых действий в Курскую область, чтобы создать группировку сил, способную вести длительную контрнаступательную операцию.
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