Украинские десантники разнесли вдребезги российских "ведевешников" на Курщине — видео

13 сентября состоялось ожесточенное сражение между Десантно-штурмовыми войсками ВСУ и российскими захватчиками в Курской области.

В ДШВ показали, как отбивали новую атаку россиян

По словам украинских воинов, это сражение длилось несколько часов и завершилось тотальным разгромом врага и бегством российских захватчиков.

Для нового нападения на позиции украинских сил противник использовал два танка, одиннадцать БМД и один БТР из состава одной из воинских частей "ВДВ" Российской Федерации.

Эта попытка прорвать оборонные позиции ВСУ оказалась провальной: в тяжелом бою, который длился несколько часов, украинские десантники доказали, что лучше разбираются в военном деле, овладев наукой побеждать на "отлично", — сказано в сообщении ДШВ. Поделиться

Как отмечают украинские воины, в результате на поле боя остались пять БМД, танк и БТР противника, а также несколько десятков 200-х россиян.

Кроме того, указано, что остальные уцелевшие российские "ведевешники" просто убежали.

Что известно о ситуации в Курской области

Как сообщил американский Институт изучения войны, 13 сентября Силы обороны Украины смогли продвинуться вперед в Глушковском районе Курской области.

Следует также отметить, что Генштаб ВСУ пока эту информацию не подтверждал и не комментировал.

По словам российских блогеров и военкорров, украинские воины совершили атаку к юго-западу от Глушкова в районе Нового Пути, Веселого и Медвежьего (восточнее Веселого).

Фото: understandingwar.org

Нельзя также игнорировать тот факт, что новые успешные наступательные действия ВСУ происходят на фоне провальных попыток российских войск контратаковать и вернуть утраченные территории.

Существует высокая вероятность того, что российские захватчики вскоре перебросят дополнительные подразделения из других частей театра боевых действий в Курскую область, чтобы создать группировку сил, способную вести длительную контрнаступательную операцию.