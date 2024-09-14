Українські десантники рознесли вщент російських "ведевешників" на Курщині — відео

13 вересня відбувся запеклий бій між Десантно-штурмовими військами ЗСУ та російськими загарбниками у Курській області.

У ДШВ показали, які відбивали нову атаку росіян

За словами українських воїнів, цей бій тривав кілька годин й завершився тотальним розгромом ворога та втечею російських загарбників.

Для нового нападу на позиції українських сил противник використав два танки, одинадцять БМД та один БТР зі складу однієї з військових частин "ВДВ" Російської Федерації.

Ця спроба прорвати обороні позиції ЗСУ виявилась провальною: у важкому бою, який тривав кілька годин, українські десантники довели, що краще розуміються на військовій справі, опанувавши науку перемагати на "відмінно", — йдеться в повідомленні ДШВ. Поширити

Як зазначають українські воїни, у результаті на полі бою залишились п’ять БМД, танк і БТР противника, а також кілька десятків 200-х росіян.

Окрім того, наголошується, що решта вцілілих російських "ведевешників" накивали п’ятами".

Що відомо про ситуацію у Курській області

Як повідомив американський Інститут вивчення війни, 13 вересня Сили оборони України змогли просунутися вперед у Глушковському районі Курської області.

Варто також зазначити, що Генштаб ЗСУ поки цю інформацію не підтверджував та не коментував.

За словами російських блогерів та воєнкорів, українські воїни здійснили атака на південний захід від Глушково в районі Нового Путі, Веселого і Медвежого (на схід від Веселого).

Фото: understandingwar.org

Не можна також ігнорувати той факт, що нові успішні наступальні дії ЗСУ відбуваються на тлі провальних спроб російських військ контратакувати та повернути втрачені території.

Існує висока ймовірність того, що російські загарбники незабаром перекинуть додаткові підрозділи з інших частин театру бойових дій до Курської області, щоб створити угруповання сил, здатне вести тривалу контрнаступальну операцію.