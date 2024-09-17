ЗСУ взяли у полон ще 13 солдатів РФ під час операції на Курщині — відео

У полон до бійців окремої механізованої Степової бригади Сухопутних військ потрапили 13 російських військових. Четверо з окупантів отримали серйозні поранення.

Російські окупанти продовжують здаватися в полон на Курщині

Як зазначається, у Курській області Сили оборони захопили в полон понад десяток російських військових. Після п'яти днів інтенсивних боїв окупанти підняли білий прапор через брак води та боєприпасів.

Сухопутні війська продовжують поповнювати обмінний фонд. Курська операція. Після п'яти днів запеклих боїв ворог залишився без води та боєприпасів, що призвело до капітуляції, — йдеться в повідомленні. Поширити

Що відомо про ситуацію у Курській області

Як повідомив американський Інститут вивчення війни, 13 вересня Сили оборони України змогли просунутися вперед у Глушковському районі Курської області.

Варто також зазначити, що Генштаб ЗСУ поки цю інформацію не підтверджував та не коментував.

За словами російських блогерів та воєнкорів, українські воїни здійснили атака на південний захід від Глушково в районі Нового Путі, Веселого і Медвежого (на схід від Веселого).

Не можна також ігнорувати той факт, що нові успішні наступальні дії ЗСУ відбуваються на тлі провальних спроб російських військ контратакувати та повернути втрачені території.

Існує висока ймовірність того, що російські загарбники незабаром перекинуть додаткові підрозділи з інших частин театру бойових дій до Курської області, щоб створити угруповання сил, здатне вести тривалу контрнаступальну операцію.