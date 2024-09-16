Україна закликала ООН та Червоний Хрест долучитися до гуманітарної допомоги на Курщині
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна закликала ООН та Червоний Хрест долучитися до гуманітарної допомоги на Курщині

МЗС України
Україна закликала ООН та Червоний Хрест долучитися до гуманітарної допомоги на Курщині

МЗС України звернулося до ООН і Міжнародного Комітету Червоного Хреста з проханням долучитися до заходів гуманітарного реагування в тих районах Курської області РФ, які наразі контролюють військові ЗСУ.

Головні тези:

  • Україна закликала ООН та Червоний Хрест долучитися до гуманітарної допомоги на Курщині для захисту прав цивільного населення.
  • Сили Оборони України демонструють високий рівень професіоналізму та дотримання принципів міжнародного гуманітарного права в ході Курської операції.
  • Україна підтверджує готовність надавати сприяння співробітникам ООН та МКЧХ на території конфлікту та дотримуватися міжнародних зобов'язань у гуманітарній сфері.

МЗС закликало Червоний Хрест і ООН долучитися до захисту прав цивільних на Курщині

Як зазначили у відомстві, Україна дотримується усіх норм і принципів міжнародного гуманітарного права та прав людини, здійснюючи ефективний контроль окремих районів Курської області РФ.

Зокрема, ідеться про захист цивільного населення під час ведення бойових дій. 

З перших днів Курської операції Сили Оборони України як цивілізована європейська армія проявили високий професіоналізм і повне дотримання принципів міжнародного гуманітарного права. Цивільні мешканці на території Курської області отримували та отримують гуманітарну допомогу, задоволення основних гуманітарних потреб, можливість виїзду з районів бойових дій.

Разом з тим у міністерстві додали, що, "беручи до уваги гуманітарну ситуацію та необхідність належного забезпечення основоположних прав людини на території Курської області", вони звернулися до Організації Об'єднаних Націй з проханням долучитися до заходів гуманітарного реагування на цій території та направили ООН відповідну ноту.

Також МЗС звернулося з подібною нотою до Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Україна підтверджує неухильне дотримання взятих на себе міжнародних зобов'язань у згаданих сферах та готова надавати всебічне сприяння діяльності співробітників ООН та МКЧХ на вказаних територіях, — підсумували в МЗС.

Курська операція Сил оборони України виконала три задачі 

Військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан перелічив, які задачі вже були виконані в межах контрнаступальних дій:

  1. Завдання превентивного удару по угрупуванню противника, яке збиралось наступати на Сумщину.

Задача №1 була виконана в перші дні. Угрупування ЗС РФ було розсіяно, а деякі військові потрапили у полон.

  1. Оперативне оточення тьоткінського виступу.

Друга задача ― спробувати взяти в оперативне оточення так званий тьоткінский виступ, який виконали навіть зі збільшеними можливостями. Тобто відрізали не тільки Тьоткіно, — сказав Світан.

  1. Сковування військ ЗС РФ на напрямку. 

Світан повідомив, що вже понад 50 тис росіян відтягнули на Курський напрямок. Вони залучені до відбудови лінії оборони.

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