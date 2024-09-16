Україна закликала ООН та Червоний Хрест долучитися до гуманітарної допомоги на Курщині

МЗС України звернулося до ООН і Міжнародного Комітету Червоного Хреста з проханням долучитися до заходів гуманітарного реагування в тих районах Курської області РФ, які наразі контролюють військові ЗСУ.

МЗС закликало Червоний Хрест і ООН долучитися до захисту прав цивільних на Курщині

Як зазначили у відомстві, Україна дотримується усіх норм і принципів міжнародного гуманітарного права та прав людини, здійснюючи ефективний контроль окремих районів Курської області РФ.

Зокрема, ідеться про захист цивільного населення під час ведення бойових дій.

З перших днів Курської операції Сили Оборони України як цивілізована європейська армія проявили високий професіоналізм і повне дотримання принципів міжнародного гуманітарного права. Цивільні мешканці на території Курської області отримували та отримують гуманітарну допомогу, задоволення основних гуманітарних потреб, можливість виїзду з районів бойових дій. Поширити

Разом з тим у міністерстві додали, що, "беручи до уваги гуманітарну ситуацію та необхідність належного забезпечення основоположних прав людини на території Курської області", вони звернулися до Організації Об'єднаних Націй з проханням долучитися до заходів гуманітарного реагування на цій території та направили ООН відповідну ноту.

Також МЗС звернулося з подібною нотою до Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Україна підтверджує неухильне дотримання взятих на себе міжнародних зобов'язань у згаданих сферах та готова надавати всебічне сприяння діяльності співробітників ООН та МКЧХ на вказаних територіях, — підсумували в МЗС. Поширити

Курська операція Сил оборони України виконала три задачі

Військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан перелічив, які задачі вже були виконані в межах контрнаступальних дій:

Завдання превентивного удару по угрупуванню противника, яке збиралось наступати на Сумщину.

Задача №1 була виконана в перші дні. Угрупування ЗС РФ було розсіяно, а деякі військові потрапили у полон.

Оперативне оточення тьоткінського виступу.

Друга задача ― спробувати взяти в оперативне оточення так званий тьоткінский виступ, який виконали навіть зі збільшеними можливостями. Тобто відрізали не тільки Тьоткіно, — сказав Світан. Поширити

Сковування військ ЗС РФ на напрямку.