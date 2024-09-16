Російський гарнізон на Курщині складається здебільшого з погано підготовлених молодих призовників, яких за політикою Кремля не повинні були залучати до бойових дій.
Головні тези:
- Українські сили досягли успіху у відбитті частини Курщини через недосвідчених російських призовників.
- Російська армія може відповісти на український наступ за допомогою повітряно-десантних сил.
- Кількість військовослужбовців РФ на Курщині перевищує планові потреби для втручання в регіон.
- Станом на вересень у Курській області перебуває від 33 000 до 35 000 російських військовослужбовців.
РФ провалює відбиття Курської області
Як зазначається, 12 вересня українські сапери прорвали оборонні позиції росіян поблизу села Новий Путь, що знаходиться приблизно за 30 км на захід від виступу в Курській області.
Також видання нагадує, що 15 вересня винищувач ЗСУ скинув бомбу з супутниковим наведенням на російську позицію в центральній частині Веселого.
Операцію підтримували дрони підрозділу БПЛА "Khorne", які спостерігали за результатами удару.
Як зазначає Forbes, саме участь недосвідчених солдатів, ймовірно, стала причиною швидкого просування ЗСУ на цьому напрямку.
Що відомо про кількість особового складу армії РФ на Курщині
Президент України Володимир Зеленський уточнив, що країна-агресорка планує сконцентрувати в Курській області від 60 000 до 70 000 військовослужбовців.
Що важливо розуміти, ця кількість суттєво перевищує 50 000 солдатів РФ, які, за оцінками США, знадобляться Росії, щоб витіснити українців з Курської області.
Згідно з даними українського військового оглядача Костянтина Машовця, станом на 13 вересня на території Курської області знаходиться від 33 000 до 35 000 російських військовослужбовців.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-