РФ перекидає недосвідчених призовників для контратаки на Курщині
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РФ перекидає недосвідчених призовників для контратаки на Курщині

РФ перекидає недосвідчених призовників для контратаки на Курщині
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Джерело:  Forbes

Російський гарнізон на Курщині складається здебільшого з погано підготовлених молодих призовників, яких за політикою Кремля не повинні були залучати до бойових дій.

Головні тези:

  • Українські сили досягли успіху у відбитті частини Курщини через недосвідчених російських призовників.
  • Російська армія може відповісти на український наступ за допомогою повітряно-десантних сил.
  • Кількість військовослужбовців РФ на Курщині перевищує планові потреби для втручання в регіон.
  • Станом на вересень у Курській області перебуває від 33 000 до 35 000 російських військовослужбовців.

РФ провалює відбиття Курської області

Як зазначається, 12 вересня українські сапери прорвали оборонні позиції росіян поблизу села Новий Путь, що знаходиться приблизно за 30 км на захід від виступу в Курській області.

Те, що спочатку виглядало як невеликий штурм, швидко перетворилося на серйозну загрозу для російських військ. Українські бронемашини просунулися на кілька кілометрів за Новий Путь у напрямку міста Веселе. До суботи українські сили дійшли до південних околиць цього населеного пункту і практично взяли його під контроль, — зазначає видання.

Також видання нагадує, що 15 вересня винищувач ЗСУ скинув бомбу з супутниковим наведенням на російську позицію в центральній частині Веселого.

Операцію підтримували дрони підрозділу БПЛА "Khorne", які спостерігали за результатами удару.

Як зазначає Forbes, саме участь недосвідчених солдатів, ймовірно, стала причиною швидкого просування ЗСУ на цьому напрямку.

Ця ситуація може стати тривожним сигналом для росіян, оскільки оборонна спроможність Веселого покладається на непідготовлених юнаків. Якщо російська армія відповість так само, як на попередні атаки у Курській області, вони можуть передислокувати свої кращі повітряно-десантні сили для стримування українського наступу.

Що відомо про кількість особового складу армії РФ на Курщині

Президент України Володимир Зеленський уточнив, що країна-агресорка планує сконцентрувати в Курській області від 60 000 до 70 000 військовослужбовців.

Що важливо розуміти, ця кількість суттєво перевищує 50 000 солдатів РФ, які, за оцінками США, знадобляться Росії, щоб витіснити українців з Курської області.

Згідно з даними українського військового оглядача Костянтина Машовця, станом на 13 вересня на території Курської області знаходиться від 33 000 до 35 000 російських військовослужбовців.

Досі російська влада в основному покладалася на погано навчених і екіпірованих призовників і невеликі підрозділи російських регулярних і нерегулярних військ для протидії українському вторгненню в Курську область, — пише ISW.

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