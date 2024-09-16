Російський гарнізон на Курщині складається здебільшого з погано підготовлених молодих призовників, яких за політикою Кремля не повинні були залучати до бойових дій.

РФ провалює відбиття Курської області

Як зазначається, 12 вересня українські сапери прорвали оборонні позиції росіян поблизу села Новий Путь, що знаходиться приблизно за 30 км на захід від виступу в Курській області.

Те, що спочатку виглядало як невеликий штурм, швидко перетворилося на серйозну загрозу для російських військ. Українські бронемашини просунулися на кілька кілометрів за Новий Путь у напрямку міста Веселе. До суботи українські сили дійшли до південних околиць цього населеного пункту і практично взяли його під контроль, — зазначає видання. Поширити

Також видання нагадує, що 15 вересня винищувач ЗСУ скинув бомбу з супутниковим наведенням на російську позицію в центральній частині Веселого.

Операцію підтримували дрони підрозділу БПЛА "Khorne", які спостерігали за результатами удару.

Як зазначає Forbes, саме участь недосвідчених солдатів, ймовірно, стала причиною швидкого просування ЗСУ на цьому напрямку.

Ця ситуація може стати тривожним сигналом для росіян, оскільки оборонна спроможність Веселого покладається на непідготовлених юнаків. Якщо російська армія відповість так само, як на попередні атаки у Курській області, вони можуть передислокувати свої кращі повітряно-десантні сили для стримування українського наступу. Поширити

Що відомо про кількість особового складу армії РФ на Курщині

Президент України Володимир Зеленський уточнив, що країна-агресорка планує сконцентрувати в Курській області від 60 000 до 70 000 військовослужбовців.

Що важливо розуміти, ця кількість суттєво перевищує 50 000 солдатів РФ, які, за оцінками США, знадобляться Росії, щоб витіснити українців з Курської області.

Згідно з даними українського військового оглядача Костянтина Машовця, станом на 13 вересня на території Курської області знаходиться від 33 000 до 35 000 російських військовослужбовців.