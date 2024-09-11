Армія РФ розпочала активні штурмові дії у Курській області

Станом на 11 вересня російські війська дедалі активніше намагаються витіснити Сили оборони України з Курської області РФ. На цій ділянці фронту ворог уже вдається до інтенсивного штурму.
Головні тези:
- Російська армія знову намагається відбити у Сили оборони України втрачені території.
- Аналітичний проєкту DeepState повідомляє, що ворог перекинув бронетехніку через річку Сейм.
- Силами оборони України контролюються близько 100 населених пунктів на Курщині, що свідчить про активність та стійкість українських військ.
Що відомо про ситуацію на Курщині
Згідно з даними аналітичного проєкту DeepState, російські загарбники розпочали активні штурмові дії — вони вже переправили бронетехніку спочатку через ріку Сейм, а потім і через дрібніші річки.
Окрім того, було зафіксовано рух броньованої колони росіян з Коренєво у напрямку Снагості, а також активні бойові дії там.
Що важливо знати про Курську операцію
6 серпня 2024 року Сили оборони України неочікувано для всіх розпочали потужний контрнаступ на територію РФ — вони успішно прорвалися у Курську область.
Уже за кілька днів глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що війну нарешті витиснули на територію країни-агресорки.
Лише протягом кількох тижнів в полон українським силами здалися сотні російських загарбників.
Як пояснив нещодавно Володимир Зеленський, він та його команда мали намір створити буферну зону, щоб стати на заваді російським військовим операціям проти України.
5 серпня офіційно стало відомо, що через успіх курської операції Росія перекинула у Курську область РФ 60 тисяч своїх військових.
Станом на 11 вересня Сили оборони України контролюють близько 100 населених пунктів на Курщині.
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