Армія РФ розпочала активні штурмові дії у Курській області
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ розпочала активні штурмові дії у Курській області

армія РФ
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Джерело:  DeepState

Станом на 11 вересня російські війська дедалі активніше намагаються витіснити Сили оборони України з Курської області РФ. На цій ділянці фронту ворог уже вдається до інтенсивного штурму.

Головні тези:

  • Російська армія знову намагається відбити у Сили оборони України втрачені території.
  • Аналітичний проєкту DeepState повідомляє, що ворог перекинув бронетехніку через річку Сейм.
  • Силами оборони України контролюються близько 100 населених пунктів на Курщині, що свідчить про активність та стійкість українських військ.

Що відомо про ситуацію на Курщині

Згідно з даними аналітичного проєкту DeepState, російські загарбники розпочали активні штурмові дії — вони вже переправили бронетехніку спочатку через ріку Сейм, а потім і через дрібніші річки.

Дійсно, ситуація на лівому фланзі нашого угрупування на Курщині погіршилася, — наголошують аналітики.

Фото: DeepStateUA

Окрім того, було зафіксовано рух броньованої колони росіян з Коренєво у напрямку Снагості, а також активні бойові дії там.

Багато експертів, особливо на заході, почали активно форсити тему з котлом aka "бойлер" для російських військ в Глушковському районі. В один день раптом річку Сейм почали вважати за дружній підрозділ, який воює проти ворога, — зазначають у DeepState.

Фото: DeepStateUA

Що важливо знати про Курську операцію

6 серпня 2024 року Сили оборони України неочікувано для всіх розпочали потужний контрнаступ на територію РФ — вони успішно прорвалися у Курську область.

Уже за кілька днів глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що війну нарешті витиснули на територію країни-агресорки.

Лише протягом кількох тижнів в полон українським силами здалися сотні російських загарбників.

Як пояснив нещодавно Володимир Зеленський, він та його команда мали намір створити буферну зону, щоб стати на заваді російським військовим операціям проти України.

5 серпня офіційно стало відомо, що через успіх курської операції Росія перекинула у Курську область РФ 60 тисяч своїх військових.

Станом на 11 вересня Сили оборони України контролюють близько 100 населених пунктів на Курщині.

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