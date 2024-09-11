Армія РФ розпочала активні штурмові дії у Курській області

Станом на 11 вересня російські війська дедалі активніше намагаються витіснити Сили оборони України з Курської області РФ. На цій ділянці фронту ворог уже вдається до інтенсивного штурму.

Що відомо про ситуацію на Курщині

Згідно з даними аналітичного проєкту DeepState, російські загарбники розпочали активні штурмові дії — вони вже переправили бронетехніку спочатку через ріку Сейм, а потім і через дрібніші річки.

Дійсно, ситуація на лівому фланзі нашого угрупування на Курщині погіршилася, — наголошують аналітики. Поширити

Фото: DeepStateUA

Окрім того, було зафіксовано рух броньованої колони росіян з Коренєво у напрямку Снагості, а також активні бойові дії там.

Багато експертів, особливо на заході, почали активно форсити тему з котлом aka "бойлер" для російських військ в Глушковському районі. В один день раптом річку Сейм почали вважати за дружній підрозділ, який воює проти ворога, — зазначають у DeepState. Поширити

Фото: DeepStateUA

Що важливо знати про Курську операцію

6 серпня 2024 року Сили оборони України неочікувано для всіх розпочали потужний контрнаступ на територію РФ — вони успішно прорвалися у Курську область.

Уже за кілька днів глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що війну нарешті витиснули на територію країни-агресорки.

Лише протягом кількох тижнів в полон українським силами здалися сотні російських загарбників.

Як пояснив нещодавно Володимир Зеленський, він та його команда мали намір створити буферну зону, щоб стати на заваді російським військовим операціям проти України.

5 серпня офіційно стало відомо, що через успіх курської операції Росія перекинула у Курську область РФ 60 тисяч своїх військових.

Станом на 11 вересня Сили оборони України контролюють близько 100 населених пунктів на Курщині.