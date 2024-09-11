Армия РФ приступила к активным штурмовым действиям в Курской области

По состоянию на 11 сентября российские войска все активнее пытаются вытеснить Силы обороны Украины из Курской области РФ. На этом участке фронта враг уже прибегает к интенсивному штурму.
Главные тезисы
- Российская армия снова пытается отбить у Силы обороны Украины потерянные территории.
- Аналитический проект DeepState сообщает, что враг перебросил бронетехнику через реку Сейм.
- Силами обороны Украины контролируются около 100 населенных пунктов в Курщине, что свидетельствует об активности и стойкости украинских войск.
Что известно о ситуации на Курщине
Согласно данным аналитического проекта DeepState, российские захватчики приступили к активным штурмовым действиям — они уже переправили бронетехнику сначала через реку Сейм, а затем и через более мелкие реки.
Кроме того, было зафиксировано движение бронированной колонны россиян из Корнево в направлении Снагости, а также активные боевые действия там.
Что важно знать о Курской операции
6 августа 2024 года Силы обороны Украины неожиданно для всех начали мощное контрнаступление на территорию РФ — они успешно прорвались в Курскую область.
Уже через несколько дней глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что войну наконец-то вытеснили на территорию страны-агрессорки.
Только за несколько недель в плен украинским силами сдались сотни российских захватчиков.
Как объяснил недавно Владимир Зеленский, он и его команда намеревались создать буферную зону, чтобы воспрепятствовать российским военным операциям против Украины.
5 августа официально стало известно, что на фоне успеха Курской операции Россия перебросила в Курскую область РФ 60 тысяч своих военных.
По состоянию на 11 сентября Силы обороны Украины контролируют около 100 населенных пунктов Курщины.
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