Армия РФ приступила к активным штурмовым действиям в Курской области

По состоянию на 11 сентября российские войска все активнее пытаются вытеснить Силы обороны Украины из Курской области РФ. На этом участке фронта враг уже прибегает к интенсивному штурму.

Что известно о ситуации на Курщине

Согласно данным аналитического проекта DeepState, российские захватчики приступили к активным штурмовым действиям — они уже переправили бронетехнику сначала через реку Сейм, а затем и через более мелкие реки.

Действительно, ситуация на левом фланге нашей группировки в Курщине ухудшилась, — отмечают аналитики. Поделиться

Фото: DeepStateUA

Кроме того, было зафиксировано движение бронированной колонны россиян из Корнево в направлении Снагости, а также активные боевые действия там.

Многие эксперты, особенно на западе, начали активно форсить тему с котлом "бойлер" для российских войск в Глушковском районе. В один день вдруг реку Сейм начали считать дружеским подразделением, которое воюет против врага, — отмечают в DeepState. Поделиться

Фото: DeepStateUA

Что важно знать о Курской операции

6 августа 2024 года Силы обороны Украины неожиданно для всех начали мощное контрнаступление на территорию РФ — они успешно прорвались в Курскую область.

Уже через несколько дней глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что войну наконец-то вытеснили на территорию страны-агрессорки.

Только за несколько недель в плен украинским силами сдались сотни российских захватчиков.

Как объяснил недавно Владимир Зеленский, он и его команда намеревались создать буферную зону, чтобы воспрепятствовать российским военным операциям против Украины.

5 августа официально стало известно, что на фоне успеха Курской операции Россия перебросила в Курскую область РФ 60 тысяч своих военных.

По состоянию на 11 сентября Силы обороны Украины контролируют около 100 населенных пунктов Курщины.