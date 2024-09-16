Российский гарнизон на Курщине состоит в основном из плохо подготовленных молодых призывников, которых по политике Кремля не должны были привлекать к боевым действиям.

РФ проваливает отражение Курской области

Как отмечается, 12 сентября украинские саперы прорвали оборонительные позиции россиян вблизи села Новый путь, который находится примерно в 30 км к западу от выступления в Курской области.

То, что первоначально выглядело как небольшой штурм, быстро превратилось в серьезную угрозу для русских войск. Украинские бронемашины продвинулись на несколько километров за Новый путь в направлении города Веселое. В субботу украинские силы дошли до южных окраин этого населенного пункта и практически взяли его под контроль, — отмечает издание. Поделиться

Также издание напоминает, что 15 сентября истребитель ВСУ сбросил бомбу со спутниковым наведением на российскую позицию в центральной части Веселого.

Операцию поддерживали дроны подразделения БПЛА "Khorne", наблюдавшие за результатами удара.

Как отмечает Forbes, именно участие неопытных солдат, вероятно, стало причиной быстрого продвижения ВСУ в этом направлении.

Эта ситуация может стать тревожным сигналом для россиян, поскольку оборонительная способность Веселого полагается на неподготовленных юношей. Если российская армия ответит так же, как и на предыдущие атаки в Курской области, они могут передислоцировать свои лучшие воздушно-десантные силы для сдерживания украинского наступления. Поделиться

Что известно о количестве личного состава армии РФ на Курщине

Президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что страна-агрессор планирует сконцентрировать в Курской области от 60 000 до 70 000 военнослужащих.

Что важно понимать, это количество существенно превышает 50 000 солдат РФ, которые, по оценкам США, понадобятся России, чтобы вытеснить украинцев из Курской области.

Согласно данным украинского военного обозревателя Константина Машовца, на 13 сентября на территории Курской области находится от 33 000 до 35 000 российских военнослужащих.