У ВСУ оценили количество российских войск на Курском направлении фронта

В начале проведения Курской операции ВСУ Россия удерживала в этом направлении около 11 тыс военнослужащих. Сейчас, по разным оценкам, от 30 до 45 тысяч.
Главные тезисы
- ВСУ оценили наличие российских войск на Курском направлении в 30-45 тыс человек, что значительно превышает первоначальное количество
- Захват города Суджа украинскими силами значительно усложнил логистику российских войск и перерезал их группировку.
- Институт изучения войны наблюдает за ситуацией, не отмечая широкомасштабных контратак российских сил в Курской области
Россия держит на Курском направлении до 45 тыс военных
Об этом в эфире общенационального телемарафона «Единые новости» сообщил представитель оперативно-тактической группировки «Северск» Вадим Мысник.
Он также отметил, что россияне наращивают обстрелы собственной территории, находящейся под украинским контролем.
За прошедшие сутки враг совершил по территории Черниговской и Сумской области 82 обстрела, а по контролируемому Силами обороны району Курской области 127 обстрелов, в том числе выпустил 37 КАБов.
Мысник также подчеркнул, что, взяв под контроль Суджу, украинские Силы обороны значительно усложнили россиянам логистику.
Россиянам не удается дать отпор украинским воинам
Американский Институт изучения войны (ISW) озвучил прогноз, что армии РФ, вполне возможно, придется опрокинуть дополнительные подразделения из других частей театра боевых действий в Курскую область.
Только таким образом захватчики смогут создать группировку сил, способную вести длительную контрнаступательную операцию.
ISW продолжает отслеживать российские контратаки в Курской области, но еще не наблюдала широкомасштабных боевых действий, которые указывали бы на то, что российские силы начали широкомасштабную скоординированную контрнаступательную операцию, направленную на полное вытеснение украинских сил из Курской области, — говорится в отчете.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-