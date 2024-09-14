У ВСУ оценили количество российских войск на Курском направлении фронта

В начале проведения Курской операции ВСУ Россия удерживала в этом направлении около 11 тыс военнослужащих. Сейчас, по разным оценкам, от 30 до 45 тысяч.

Россия держит на Курском направлении до 45 тыс военных

Об этом в эфире общенационального телемарафона «Единые новости» сообщил представитель оперативно-тактической группировки «Северск» Вадим Мысник.

Если говорить о данных из открытых источников, то к началу проведения Курской операции враг удерживал на этом направлении около 11 тысяч военнослужащих. Сейчас, по разным оценкам, от 30 до 45 тысяч. Мы видим, что результаты есть. Враг пытается подтянуть силы, чтобы замедлить наше наступление. Поделиться

Он также отметил, что россияне наращивают обстрелы собственной территории, находящейся под украинским контролем.

За прошедшие сутки враг совершил по территории Черниговской и Сумской области 82 обстрела, а по контролируемому Силами обороны району Курской области 127 обстрелов, в том числе выпустил 37 КАБов.

Мысник также подчеркнул, что, взяв под контроль Суджу, украинские Силы обороны значительно усложнили россиянам логистику.

Не зря мы взяли под контроль город Суджу — это один из транспортных логистических хабов, буквально перерезающий их группировку «Север» — Брянская, Курская, Белгородская области. Поделиться

Россиянам не удается дать отпор украинским воинам

Американский Институт изучения войны (ISW) озвучил прогноз, что армии РФ, вполне возможно, придется опрокинуть дополнительные подразделения из других частей театра боевых действий в Курскую область.

Только таким образом захватчики смогут создать группировку сил, способную вести длительную контрнаступательную операцию.