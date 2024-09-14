У ЗСУ оцінили кількість російських військ на Курському напрямку фронту

На початку проведення Курської операції ЗСУ Росія утримували на цьому напрямку близько 11 тис військовослужбовців. Зараз, за різними оцінками, ― від 30 до 45 тисяч.

Росія тримає на Курському напрямку до 45 тис військових

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» повідомив речник оперативно-тактичного угруповання «Сіверськ» Вадим Мисник.

Якщо говорити про дані з відкритих джерел, то на початок проведення Курської операції ворог утримував на цьому напрямку близько 11 тисяч військовослужбовців. Зараз, за різними оцінками, — від 30 до 45 тисяч. Ми бачимо, що результати є. Ворог намагається підтягнути сили, щоб уповільнити наш наступ. Поширити

Він також відзначив, що росіяни нарощують обстріли власної території, яка знаходиться під українським контролем.

Минулої доби ворог здійснив по території Чернігівській та Сумській області 82 обстріли, а по району Курської області, який контролюється Силами оборони, 127 обстрілів, зокрема випустив 37 КАБів.

Мисник також наголосив, що, взявши під контроль Суджу, українські Сили оборони значно ускладнили росіянам логістику.

Не даремно ми взяли під контроль місто Суджу — це один з транспортних логістичних хабів, який буквально перерізає їхнє угрупування «Сєвєр», — це Брянська, Курська, Білгородська області. Поширити

Росіянам не вдається дати відсіч українським воїнам

Американський Інститут вивчення війни (ISW) озвучив прогноз, що армії РФ, цілком можливо, доведеться перекинути додаткові підрозділи з інших частин театру бойових дій до Курської області.

Лише у такий спосіб загарбники зможуть створити угруповання сил, здатне вести тривалу контрнаступальну операцію.