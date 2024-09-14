У ЗСУ оцінили кількість російських військ на Курському напрямку фронту

На початку проведення Курської операції ЗСУ Росія утримували на цьому напрямку близько 11 тис військовослужбовців. Зараз, за різними оцінками, ― від 30 до 45 тисяч.
Головні тези:
- У ЗСУ відзначили збільшення наявності російських військ на Курському напрямку від 11 тис. до 30-45 тис військовослужбовців.
- Російські війська на Курському напрямку активізували обстріли українських територій, що контролюються ЗСУ.
- За оцінками ISW, можливе перекидання додаткових підрозділів РФ на Курську область для контрнаступальної операції.
- Захоплення міста Суджа суттєво ускладнило логістику російських військ та перерізало їх угрупування.
Росія тримає на Курському напрямку до 45 тис військових
Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» повідомив речник оперативно-тактичного угруповання «Сіверськ» Вадим Мисник.
Він також відзначив, що росіяни нарощують обстріли власної території, яка знаходиться під українським контролем.
Минулої доби ворог здійснив по території Чернігівській та Сумській області 82 обстріли, а по району Курської області, який контролюється Силами оборони, 127 обстрілів, зокрема випустив 37 КАБів.
Мисник також наголосив, що, взявши під контроль Суджу, українські Сили оборони значно ускладнили росіянам логістику.
Росіянам не вдається дати відсіч українським воїнам
Американський Інститут вивчення війни (ISW) озвучив прогноз, що армії РФ, цілком можливо, доведеться перекинути додаткові підрозділи з інших частин театру бойових дій до Курської області.
Лише у такий спосіб загарбники зможуть створити угруповання сил, здатне вести тривалу контрнаступальну операцію.
ISW продовжує відстежувати російські контратаки в Курській області, але ще не спостерігала широкомасштабних бойових дій, які б вказували на те, що російські сили розпочали широкомасштабну скоординовану контрнаступальну операцію, спрямовану на повне витіснення українських сил з Курської області, — йдеться в звіті.
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