РФ змушена перекидати війська з України для відбиття Курщини — аналітики

Армії РФ доведеться суттєво збільшити чисельність свого угруповання шляхом передислокації сил з фронту в Україні. Це нібито має допомогти результативному контрнаступу в Курській області.

РФ збільшила чисельність своїх військ у Курській області

Як зазначається, російське військове командування більш ніж утричі збільшило чисельність своїх сил у Курській області через успішне просування ЗСУ, які захопили кілька населених пунктів регіону.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія зосередила у Курській області близько 40 тисяч військових і планує збільшити цю кількість до 60-70 тисяч.

Також за даними українського військового експерта Костянтина Машовця, в Курській області, у складі Північного угруповання російських військ, яке контролює кілька районів області, нараховується близько 61 підрозділу з приблизно 35 500 військовими.

Водночас залишається невідомою точна чисельність сил кожної з російських структур, таких як Росгвардія, прикордонники, регулярні та нерегулярні війська, а також строковики.

За оцінками аналітиків ISW, збільшення російського угруповання в Курській області вказує на те, що через оперативний тиск, спричинений вторгненням, російське командування було змушене перекидати війська з України до Курської області, а також вводити нові сили з Росії замість посилення фронту в Україні.

Для російської контрнаступальної операції з відвоювання території, яку захопили українські війська в Курській області, ймовірно, знадобиться ще більше військових і ресурсів, що призведе до додаткового перекидання військ з території України, — зазначається у звіті ISW. Поширити

Що відомо про ситуацію у Курській області

Як повідомив американський Інститут вивчення війни, 13 вересня Сили оборони України змогли просунутися вперед у Глушковському районі Курської області.

Варто також зазначити, що Генштаб ЗСУ поки цю інформацію не підтверджував та не коментував.

За словами російських блогерів та воєнкорів, українські воїни здійснили атака на південний захід від Глушково в районі Нового Путі, Веселого і Медвежого (на схід від Веселого).

Не можна також ігнорувати той факт, що нові успішні наступальні дії ЗСУ відбуваються на тлі провальних спроб російських військ контратакувати та повернути втрачені території.

Існує висока ймовірність того, що російські загарбники незабаром перекинуть додаткові підрозділи з інших частин театру бойових дій до Курської області, щоб створити угруповання сил, здатне вести тривалу контрнаступальну операцію.