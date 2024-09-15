РФ вынуждена перебрасывать войска из Украины для отбития Курщины — аналитики

Армии РФ придется существенно увеличить численность своей группировки путем передислокации сил с фронта в Украине. Это якобы должно помочь результативному контрнаступлению в Курской области.

РФ увеличила численность своих войск в Курской области

Как отмечается, российское военное командование более чем втрое увеличило численность своих сил в Курской области из-за успешного продвижения ВСУ, захвативших несколько населенных пунктов региона.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия сосредоточила в Курской области около 40 тысяч военных и планирует увеличить это количество до 60-70 тысяч.

Также по данным украинского военного эксперта Константина Машовца, в Курской области, в составе Северной группировки российских войск, которая контролирует несколько районов области, насчитывается около 61 подразделения с примерно 35 500 военными.

В то же время, остается неизвестной точная численность сил каждой из российских структур, таких как Росгвардия, пограничники, регулярные и нерегулярные войска, а также срочники.

По оценкам аналитиков ISW, увеличение российской группировки в Курской области указывает на то, что из-за оперативного давления, вызванного вторжением, российское командование было вынуждено перебрасывать войска из Украины в Курскую область, а также вводить новые силы из России вместо усиления фронта в Украине.

Для российской контрнаступательной операции по отвоеванию территории, захватившейся украинскими войсками в Курской области, вероятно, понадобится еще больше военных и ресурсов, что приведет к дополнительному перебросу войск с территории Украины, — отмечается в отчете ISW. Поделиться

Что известно о ситуации в Курской области

Как сообщил американский Институт изучения войны, 13 сентября Силы обороны Украины смогли продвинуться вперед в Глушковском районе Курской области.

Следует также отметить, что Генштаб ВСУ пока эту информацию не подтверждал и не комментировал.

По словам российских блоггеров и военкоров, украинские воины совершили атаку к юго-западу от Глушково в районе Нового Пути, Веселого и Медвежьего (восточнее Веселого).

Нельзя также игнорировать тот факт, что новые успешные наступательные действия ВСУ происходят на фоне провальных попыток российских войск контратаковать и вернуть утраченные территории.

Существует высокая вероятность того, что российские захватчики вскоре перебросят дополнительные подразделения из других частей театра боевых действий в Курскую область, чтобы создать группировку сил, способную вести длительную контрнаступательную операцию.