РФ вынуждена перебрасывать войска из Украины для отбития Курщины — аналитики

Армии РФ придется существенно увеличить численность своей группировки путем передислокации сил с фронта в Украине. Это якобы должно помочь результативному контрнаступлению в Курской области.
Главные тезисы
- Российское военное командование передислоцировало войска из Украины в Курскую область для контрнаступления.
- Увеличение численности вооруженных сил в области связано с успешным продвижением ВСУ.
- Аналитики предполагают, что для контрнаступательной операции РФ потребуется дополнительное увеличение военных и ресурсов.
- Украинские войска продолжают успешные наступательные действия, вызывая провальные попытки контратак со стороны России.
РФ увеличила численность своих войск в Курской области
Как отмечается, российское военное командование более чем втрое увеличило численность своих сил в Курской области из-за успешного продвижения ВСУ, захвативших несколько населенных пунктов региона.
Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия сосредоточила в Курской области около 40 тысяч военных и планирует увеличить это количество до 60-70 тысяч.
Также по данным украинского военного эксперта Константина Машовца, в Курской области, в составе Северной группировки российских войск, которая контролирует несколько районов области, насчитывается около 61 подразделения с примерно 35 500 военными.
В то же время, остается неизвестной точная численность сил каждой из российских структур, таких как Росгвардия, пограничники, регулярные и нерегулярные войска, а также срочники.
По оценкам аналитиков ISW, увеличение российской группировки в Курской области указывает на то, что из-за оперативного давления, вызванного вторжением, российское командование было вынуждено перебрасывать войска из Украины в Курскую область, а также вводить новые силы из России вместо усиления фронта в Украине.
Что известно о ситуации в Курской области
Как сообщил американский Институт изучения войны, 13 сентября Силы обороны Украины смогли продвинуться вперед в Глушковском районе Курской области.
Следует также отметить, что Генштаб ВСУ пока эту информацию не подтверждал и не комментировал.
По словам российских блоггеров и военкоров, украинские воины совершили атаку к юго-западу от Глушково в районе Нового Пути, Веселого и Медвежьего (восточнее Веселого).
Нельзя также игнорировать тот факт, что новые успешные наступательные действия ВСУ происходят на фоне провальных попыток российских войск контратаковать и вернуть утраченные территории.
Существует высокая вероятность того, что российские захватчики вскоре перебросят дополнительные подразделения из других частей театра боевых действий в Курскую область, чтобы создать группировку сил, способную вести длительную контрнаступательную операцию.
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